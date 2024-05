Giả danh thanh tra môi trường gọi điện lừa tiền của 40 chủ cơ sở sản xuất, chế biến

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận trình báo của ông N. V. T (SN 1984, trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn) về việc ông T nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là Phạm Dũng, công tác tại Thanh tra Môi trường tỉnh Bắc Giang, yêu cầu ông T phải hoàn thiện hồ sơ môi trường của cơ sở (ông Tuyến là chủ cơ sở bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi).

Đối tượng Phạm Dũng gửi hồ sơ qua bưu điện cho ông T và sau khi nhận hồ sơ, ông T phải chuyển số tiền 5 triệu đồng cho đối tượng, nếu không sẽ bị thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm. Qua đó, đối tượng Phạm Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T số tiền là 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành rà soát, xác minh, bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là Mai Văn Huyên (SN 1987, trú tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Mai Văn Huyên.

Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Văn Huyên đã phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Huyên. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Mai Văn Huyên thừa nhận, từ năm 2020 đến nay, Mai Văn Huyên đã mạo danh là “Phạm Dũng”- Cán bộ Thanh tra Môi trường các tỉnh, gọi điện cho các chủ cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn xác định đối tượng Huyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 40 người, lừa đảo chiếm đoạt số tiền mỗi người từ 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.

