Lại dính "bẫy" lừa của kẻ giả danh cán bộ

Vào giữa tháng 4/2024, ông H.V.H (SN 1957, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế), là chủ một cửa hàng kinh doanh đóng tại trung tâm TP Huế nhận được giấy mời do các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Thuế soạn ra với nội dung yêu cầu ông H đến Đội kê khai thuế số 1 (số 3 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP Huế). Trong giấy mời này, các đối tượng ghi rõ, yêu cầu ông H đến làm việc với nội dung kê khai thuế, hoàn thiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp, cá nhân lên cổng thông tin thuế điện tử Chính phủ. Sau khi gửi giấy mời, các đối tượng liền gọi điện thoại cho ông H và tự xưng là cán bộ cơ quan Thuế, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn ông H thực hiện thủ tục nộp thuế.

Cán bộ điều tra thẩm vấn đối tượng Lê Ngọc Quý lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Vì bận rộn với việc kinh doanh nên ông H đã tin tưởng làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà không đến Chi cục Thuế TP Huế để được cán bộ hướng dẫn trực tiếp. Biết "con mồi" dính bẫy, các đối tượng đã cung cấp một đường link cho ông H và yêu cầu ông H khai đầy đủ thông tin để thực hiện nộp thuế. Tiếp đó, đối tượng còn "tận tình" hướng dẫn ông H cài đặt ứng dụng (app) giả mạo ứng dụng của cơ quan Thuế. Do bất cẩn, ông H tin tưởng làm theo hướng dẫn qua điện thoại và trên Zalo thì bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 290 triệu đồng.

Còn ông L.Đ.T. (SN 1960, trú tại TP Huế), là chủ một cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng được các đối tượng gửi giấy mời với yêu cầu kê khai, nộp thuế. Các đối tượng này liên tục gọi điện tự xưng là cán bộ cơ quan Thuế và yêu cầu ông T kết bạn qua mạng xã hội Zalo để được hướng dẫn các thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng. Vì muốn tiện lợi và giảm thời gian đi lại, ông T tin tưởng làm theo lời các đối tượng, cài đặp app để làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế. Tuy nhiên không lâu sau khi hoàn thành các thủ tục này, tài khoản ngân hàng của ông T bị trừ hơn 140 triệu đồng. Khi thấy số tiền bị trừ nhiều hơn so với mức nộp thuế, ông T đã liên hệ đến Chi cục Thuế TP Huế để hỏi thì mới hay là Chi cục Thuế TP Huế không hề gửi giấy mời và cũng không có cán bộ thuế nào gọi điện yêu cầu ông T nộp thuế.

Sau khi biết bị những đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Thuế lừa đảo chiếm đoạt với số tiền hàng trăm triệu đồng, ông H.V.H và ông L.Đ.T đã trình báo sự việc đến Công an TP Huế. Nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế đã tích cực phối hợp với Chi cục Thuế TP Huế để tiến hành xác minh, điều tra. Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế, sau khi lừa chiếm đoạt được số tiền lớn của các chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, cá nhân người nộp thuế, các đối tượng đã tìm cách xóa mọi dấu vết trên mạng Internet như xóa tài khoản Zalo, Facebook, hủy bỏ số điện thoại đã liên lạc với các nạn nhân trước đó. Từ đó khiến công tác điều tra, truy tìm các đối tượng lừa đảo gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Công an TP Huế cho biết thêm, ngoài giả danh cán bộ ngành Thuế, giả danh cán bộ Công an, Viện KSND, Tòa án để lừa đảo, trước sự bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng mạng xã hội, mạng internet để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân. Đặc biệt, vào thời điểm gần đến mùa hè như hiện nay, các đối tượng dùng tài khoản trên mạng xã hội Facebook và sử dụng các hình ảnh của Công an, Quân đội, nhân viên ngành Hàng không đăng các nội dung kêu gọi phụ huynh cho học sinh tham gia trại hè 2024 với chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Do nhẹ dạ cả tin nên nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia trại hè. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì các đối tượng liền chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn tinh vi để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Như mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ Lê Ngọc Quý (SN 2006, trú ở phường Thuận Lộc, TP Huế) khi đối tượng đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Đối tượng Quý đã lừa đảo 162 nạn nhân ở nhiều địa phương trên toàn quốc và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng khi yêu cầu người vay đóng các khoản phí.

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các ngành, các cơ quan Nhà nước. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh thư, CCCD, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước sự việc nhiều người bị các đối tượng giả danh cán bộ ngành Thuế lừa đảo, Chi cục Thuế TP Huế khẳng định, trong công tác quản lý thuế đơn vị không cho phép công chức sử dụng điện thoại cá nhân yêu cầu người nộp thuế đem sổ sách, hóa đơn đến cơ quan Thuế kiểm tra hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại, Zalo. "Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hay giấy mời giả mạo về những nội dung liên quan đến thuế thì cần bình tĩnh và không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong giấy mời, tin nhắn hay các cuộc gọi giả mạo. Đồng thời cần liên hệ ngay đến Chi cục Thuế TP Huế để phản ánh và được hỗ trợ nhằm tránh bị lừa đảo", ông Trần Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Huế khuyến cáo.

