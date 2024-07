Gây án mạng sau tiệc rượu ở nhà thờ họ

Hôm qua (18/7), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Chinh (SN 1984, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Chinh là người đã dùng dao đâm chết người chú họ của mình - ông N.V.H. (SN 1959).

Theo hồ sơ vụ án, tối 24/2 sau khi uống rượu tại nhà thờ họ, Nguyễn Văn Chinh xảy ra cãi nhau với vợ. Đứng gần đó phát hiện sự việc, anh N.V.T. chạy đến can ngăn và kéo Chinh vào nhà vì sợ Chinh đánh vợ. Tuy nhiên, Chinh không chịu và cầm dao trong rổ bát dọa chém anh T.

Bị cáo Nguyễn Văn Chinh tại phiên tòa.

Quá sợ hãi, anh T. bỏ chạy. Phát hiện sự việc, ông N.V.H. (chú họ) chạy đến tiếp tục can ngăn và dọa nếu Chinh không nghe sẽ đánh. Do Chinh không nghe nên ông H. dùng tay đấm vào đầu. Bị đấm, Chinh và ông H. vật lộn, đánh nhau. Trong lúc giằng co, Chinh đã dùng dao đâm trúng vào bụng của ông H.

Biết mình đã đâm trúng người, Chinh vứt dao xuống chạy lại xem vết thương rồi cùng mọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Khi biết ông H. không qua khỏi, Chinh đã đến Công an đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân là suy tuần hoàn cấp do vết thương thấu bụng làm đứt tĩnh mạch trực tràng, thủng ruột non.

Tại phiên toà hôm nay, Nguyễn Văn Chinh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chinh cũng tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Có mặt tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh 16 năm tù về tội "Giết người".

