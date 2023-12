Gây án chỉ vì tiếng nẹt pô, cái liếc mắt…

Tối ngày 6/12/2023, anh H. đi làm về ngang qua phòng trọ của Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982, quê An Giang) thì có liếc nhìn vào phòng. Cho rằng anh H. muốn kiếm chuyện với mình, Thắng chộp con dao cán gỗ có sẵn trong phòng, chẳng nói chẳng rằng xông ra chém 1 nhát vào đầu của anh H. gây nứt sọ. Không bao lâu sau đó Thắng bị Công an bắt giữ.

Các đối tượng gây án từ những mâu thuẫn nhỏ bị bắt giữ.

Ngày 3/12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Thái Minh Tâm (SN 1995, quê Sóc Trăng) về tội “cố ý gây thương tích”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/2022, anh N. đang ru con ngủ trong phòng trọ thì Tâm chạy xe ngang nẹt pô ầm ĩ. Anh N. ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn. Vốn xem mình là dân anh chị ở khu vực này mà anh N. không nể sợ nên 10 phút sau, Tâm mang theo dao qua lại phòng trọ anh N. đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay, đùi và cổ anh N. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó Tâm bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt giữ.

Tối ngày 5/11, Thạch Bô Nắ (SN 1998), Lý Sữa (SN 2000, cùng quê Sóc Trăng) và Dương Nhật Duy (SN 1998 quê Hậu Giang) cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán trên địa bàn ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Cùng thời điểm, anh Hường và anh Trường cũng đang tổ chức tiệc sinh nhật tại đây. Do có quen biết từ trước nên anh Hường và anh Trường đến mời nhóm của Thạch Bô Nắ uống bia. Trong lúc cụng ly, anh Hường làm đổ bia lên người của Thạch Bô Nắ và bị Nắ dùng ly bia thủy tinh đập vào đầu gây thương tích. Dù nhóm của anh Hường không đánh lại nhưng nhóm của Thạch Bô Nắ vẫn tiếp tục dùng hung khí đuổi đánh làm nhiều người trong nhóm anh Hường bị thương. Sau khi gây án, cả nhóm của Thạch Bô Nắ rời khỏi hiện trường và đã bị bắt sau đó...

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Nhật (SN 1999, quê Vĩnh Long) sau hơn 6 tháng lẩn trốn. Ngày 22/4/2023, Nhật đi nhậu rồi về nhà trọ của mình đang ở tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát (tỉnh Bình Dương) thì thấy anh N (SN 1999, quê tỉnh An Giang) ở cùng dãy trọ đang ngồi bấm điện thoại. Rủ chơi đánh bài nhưng anh N không trả lời, cho rằng anh N. khinh thường mình, Nhật về phòng lấy một con dao rồi chạy sang đâm trọng thương hai cha con anh N.

Đại úy Trần Văn Thông, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Bình Dương xảy ra hơn 200 vụ giết người và cố ý gây thương tích, tăng hơn so với năm 2022. Nguyên nhân do bí bách về kinh tế nên phát sinh mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn tiền bạc; mâu thuẫn trong lúc uống bia rượu, va quệt giao thông… Người lao động đến Bình Dương từ nhiều tỉnh, thành do đó có sự khác biệt về phong cách, lối sống, phong tục tạp quán nên rất dễ bất đồng quan điểm, tranh chấp hơn thua dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Bị hại và cả đối tượng gây án phần lớn là công nhân và lao động tự do, trình độ văn hóa thấp (60% có trình độ từ cấp 2 trở xuống), thiếu hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống. Có hơn 15% số đối tượng có tiền án, tiền sự và thường xuyên xem phim ảnh, clip có nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Độ tuổi gây án từ 18-30 và phần đông đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Một nguyên nhân khác là công tác phòng ngừa xã hội chưa có sự quyết tâm của các ngành, các cấp, gia đình, nhà trường, đoàn, hội ở cơ sở. Các mâu thuẫn nhỏ chưa được phát hiện kịp thời để hóa giải dẫn đến mâu thuẫn lớn và gây án. Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, chưa linh hoạt, nên chưa thể đến với mọi tầng lớp người dân, nhất là đối tượng thuộc diện tạm trú.

Do vậy mà trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại (tin nhắn SMS, mạng xã hội, báo điện tử…) để đạt hiệu quả cao hơn…

Một vấn đề quan trọng mang tính lâu dài mà nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cử tri thường đề nghị các cấp chính quyền là cần phải quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động như công viên, khu thể thao, vui chơi giải trí… để họ dần tránh xa bia rượu, các hình thức giải trí không lành mạnh… vốn là mầm mống phát sinh tội phạm…

