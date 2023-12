Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh bị thanh niên 19 tuổi sát hại

Liên quan tới vụ 2 nữ sinh bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Giết người" ngay sau khi đối tượng được xuất viện.

Theo cơ quan chức năng, Huỳnh Ngọc Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với chị A. (ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội từ năm 2021 đến tháng 10/2023 thì chia tay.

Ngày 3/12/2023, Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A. một lần rồi tự tử.

Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngày 4/12, Thiện hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai (thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn). Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị A. và chị C., anh K. (đều là bạn của chị A). Hậu quả vụ truy sát khiến chị A. và chị C. tử vong, trong khi anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng

Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

