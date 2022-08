Gặp công an liền bỏ chạy, thanh niên lộ hành vi đáng ngờ bên trong quả su su

Cơ quan công an đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra.

Tráng A Sua tại trụ sở công an.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ Tráng A Sua (SN 2002, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo Công an tỉnh Sơn La, khoảng 11h ngày 12/8, tại bản Co Tang, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy đi từ bản Co Tang ra Quốc lộ 6 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì lập tức đối tượng ngồi sau cầm túi nilon đựng quả su su nhảy xuống xe và bỏ chạy về hướng bản Co Tang, còn người lái xe tăng ga chạy thoát.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế được đối tượng cầm túi su su. Kiểm tra bên trong túi su su có 1 quả bị khoét rỗng, bên trong chứa 1 gói nilon chứa 161 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 17,34 gam.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Tráng A Sua và đang mang số ma túy trên đi bán cho 1 người không rõ danh tính ở ngã 3 bản Co Tang thì bị phát hiện và bắt giữ.

Công an tỉnh Sơn La cho hay, Tráng A Sua là con trai của Tráng A Sếnh (SN 1985) cũng bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép 31 bánh heroin trên xe ô tô vào ngày 24/4/2015 tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

