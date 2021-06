Công an phá bí mật bên trong kho hàng ở quận Bình Tân, TP.HCM

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 07:00 AM (GMT+7)

Bất ngờ ập vào kho hàng ở quận Bình Tân (TP.HCM) lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang sát phạt ăn tiền bằng bài cào

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, vừa triệt phá sòng bạc do Lê Toàn (SN 1991, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mai Đức Nguyên (SN 1982, quê Đắk Lắk) cầm đầu.

Công an quận Bình Tân cho biết phát hiện sòng bạc do hai đối tương tổ chức tại một kho hàng ở đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên đeo bám củng cố hồ sơ để triệt phá.

Mai Đức Nguyên

Lê Toàn

Tang vật vụ án

Khoảng 15h30 ngày 23-6, trinh sát Công an quận Bình Tân bao vây kho hàng này. Đột nhập vào trong, công an phát hiện hàng chục con bạc đang hăng máu sát phạt ăn tiền bằng hình thức chơi bài cào. Thấy công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy tán loạn nhưng bị trinh sát khống chế.

Công an thu giữ tang vật gồm 100 triệu đồng, nhiều bộ bài và 1 số tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Công an đã lập biên bản tạm giữ 14 đối tượng (trong đó có Toàn và Nguyên) và đưa về trụ sở để làm việc.

Ngoài điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý với nhóm này về hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

