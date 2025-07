Vụ ô tô lao xuống sông khiến 3 người chết: Tài xế là cán bộ ban quản lý dự án

Chiều 17/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (BQL DA) cho biết, ông Trần Hữu Ba - tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết ở Km 32+100, Quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An là cán bộ đang công tác tại đơn vị này.

Theo lãnh đạo BQL DA, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ tới gia đình người bị nạn để động viên, thăm hỏi.

"Ông Ba trước đây là cán bộ thuộc BQL DA huyện Đức Thọ. Sau khi sắp xếp, nhân sự nhập về BQL DA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Đến thời điểm hiện tại, phía cơ quan điều tra chưa có văn bản nào gửi thông báo sự việc đến BQL DA.

Sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra, chúng tôi mới có các bước xử lý tiếp theo, đúng quy định", lãnh đạo BQL DA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nói.

Tài xế Trần Hữu Ba bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 13/7, Trần Hữu Ba (SN 1988, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô BKS 37A-348.95 lưu thông theo hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Trên xe ô tô chở theo 2 người gồm Trần Hồng S. và Nguyễn Văn Tr.

Khi đi đến cầu Thiên Đường tại Km 32+100 Quốc lộ 46A, đoạn qua địa phận khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô do Ba điều khiển va chạm vào cột mốc bên đường, sau đó tông trúng xe máy do bà Hoàng Thị Q. (52 tuổi, trú xã Vạn An) chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe máy do anh Đậu Đình C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ là chị Nguyễn Thị B. (28 tuổi), con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) di chuyển theo chiều ngược lại.

Tiếp đó, xe tiếp tục lao vào lan can cầu Thiên Đường, rơi xuống sông Đào. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Tr. (trú xã Vạn An) - người đi cùng trong chiếc ô tô rơi xuống sông, anh và Trần Hữu Ba là hàng xóm. Trưa ngày 13/7, Ba gọi điện mời anh Tr. đi ăn cơm trưa cùng một người bạn là Trần Hồng S. (trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau bữa cơm trưa, nhóm ba người nói trên cùng lên xe ô tô màu trắng chạy từ thị trấn Nam Đàn (cũ) về xã Xuân Hòa (cũ) để hát karaoke.

Anh Tr., cho hay, trong bữa cơm trưa và ở quán karaoke, cả 3 người có sử dụng rượu bia. Sau khi kết thúc giờ hát ở quán karaoke, họ lên xe ô tô để về nhà thì xảy ra tai nạn.