Gần 40 nam, nữ "bay lắc" trong quán karaoke không phép

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 13:03 PM (GMT+7)

Dù tỉnh chưa cho phép hoạt động trở lại, nhưng quán karaoke vẫn mở cửa đón khách và cho gần 40 khách "bay lắc" trong phòng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 29/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã lập hồ sơ, xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke cố tình hoạt động bất chấp quy định tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h50 ngày 28/4, Công an huyện Châu Thành bất ngờ kiểm tra quán karaoke ROYAL do Nguyễn Công Thắng (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 6 phòng đang hoạt động, có tổng cộng 39 nam, nữ thanh thiếu niên (gồm 24 nam, 15 nữ). Riêng phòng số 1 và phòng số 6 có sử dụng tiếp viên phục vụ tại phòng karaoke vượt quá số lượng quy định mỗi phòng là 2 tiếp viên.

Tổ công tác đã mời toàn bộ nhóm người nói trên về Công an huyện Châu Thành để làm việc. Qua test nhanh trong nhóm 39 người, có 20 người (gồm 11 nam, 9 nữ) dương tính với chất ma tuý.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ nhiều phương tiện các loại có liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nhóm nam nữ thanh thiếu niên để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/gan-40-nam-nu-bay-lac-trong-quan-karaoke-khong-phep-1083749.h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/gan-40-nam-nu-bay-lac-trong-quan-karaoke-khong-phep-1083749.html