Gần 10 thanh niên nam, nữ thuê khách sạn để "bay lắc" giữa mùa dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Bất chấp lệnh cấm vì dịch Covid-19, 2 nhóm thanh niên nam, nữ vẫn tụ tập và thuê 2 khách sạn ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) để "bay lắc".

Sáng 6-4, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) - cho biết lực lượng của đơn vị này vừa bắt quả tang 2 tụ điểm hoạt động "bay lắc" tại 2 khách sạn trên địa bàn, ngay trong dịch Covid-19.

2 trong số 4 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy để "bay lắc" tại khách sạn White Rose ngay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 4-4, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Phú đã ập vào khách sạn White Rose bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994), Trần Hoàng Chung (SN 1988), Lưu Quang Kiệt (SN 1998, đều ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và Trần Thúy Ngân (SN 1993, ngụ phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 802 để "bay, lắc".

Tiếp đó, rạng sáng ngày 4-4, từ nguồn tin báo về việc có một nhóm thanh niên nam, nữ khác đến thuê khách sạn Anh Linh II trên đường Trương Pháp để tụ tập, nghi sử dụng ma túy, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Hải Thành đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng 502 của khách sạn này có 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang mãi mê "bay lắc" cùng tiếng nhạc xập xình. Tại đây, công an đã thu giữ một số công cụ để sử dụng ma túy.

Nhóm đối tượng 2 nam, 2 nữ sử dụng ma túy để "bay, lắc" tại khách sạn Anh Linh II.

Nhóm người, gồm: Nguyễn Hữu Lợi (SN 1992, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (SN 1992, tạm trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1996, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh).

Bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền để mua ma túy loại ketamin và thuê phòng nghỉ để "bay, lắc". Tiến hành test nhanh, 8 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

