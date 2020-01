3 cô gái trẻ thuê chung cư, cải tạo phòng ngủ thành động bay lắc

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 3/1, Công an Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý 7 “dân chơi”, do bị phát hiện tổ chức thác loạn ma túy ở phòng ngủ của căn hộ chung cư tại khu vực.

Theo điều tra, rạng sáng 31/12/2019, trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai ập vào kiểm tra hành chính một căn hộ của chung cư Sơn An, khu phố 3, phường Tam Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 7 đối tượng (3 nữ, 4 nam) đang thác loạn ma túy trong phòng ngủ của căn hộ này.

Tại hiện trường, căn hộ được dán mút xốp trên tường, trần để cách âm với bên ngoài. Hệ thống đèn nháy, loa, máy lạnh như một động lắc.

3 cô gái trẻ thuê chung cư cải tạo phòng ngủ thành động “bay lắc”.

Qua kiểm tra, 7 dân chơi dương tính với chất ma túy.

Ba cô gái trẻ khai nhận, thuê căn hộ này để ở và cùng sử dụng ma túy. Do thiếu tiền nên cả 3 đã cải tạo phòng ngủ của căn hộ thành phòng “bay lắc”. Nếu ai có nhu cầu thuê để “bay lắc” và thác loạn ma túy, cả 3 sẽ cho thuê.

Khoảng 2h cùng ngày, 4 đối tượng nam tới thuê phòng và rủ cả ba phê ma túy. Khi đang "thác loạn", 7 đối tượng đã bị công an ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Cùng thời điểm, công an kiểm tra 2 căn hộ ở chung cư này thì phát hiện nhóm “giang hồ” gốc Bắc gồm 7 đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi. Nhóm cho khoảng 35 người vay với lãi suất hơn 50%/tháng. Hiện, công an đang tạm giữ 3 đối tượng để phục vụ điều tra.

