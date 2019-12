Công an liên tiếp đột kích các "ổ bay lắc" trong chung cư, khách sạn

Trong thời gian lập chuyên án, cơ quan công an đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 3 vụ án liên quan đến ma túy do các thiếu nữ trẻ tuổi cùng bạn trai tổ chức sử dụng.

Các kiều nữ tổ chức góp tiền cùng bạn trai để… bay lắc.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP.Thanh Hóa vừa liên tiếp phát hiện và bắt quả tang 3 vụ, 14 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp dạng bóng cười trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3h sáng 22/12, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá tại phòng 1208 chung cư H1, phường Phú Sơn, TP. Thánh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 4 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Danh tính của các đối tượng gồm Hoàng Đạt (SN 1989, ở phường Ba Đình); Lê Quốc Tuấn Anh (SN 1989, ở phường Đông Vệ); Vũ Thượng Hải (SN 1993, ở phường Lam Sơn); Lê Thị Thư (SN 2000, ở xã Nguyệt Ấn); Nguyễn Kim Anh (SN 1997, ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) và Đỗ Hoài Anh (SN 2002 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống).

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang tại hiện trường.

Tiếp đó, lúc 5h sáng cùng ngày, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp dưới dạng bóng cười tại phòng 806 khách sạn Đ.V.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Hồng Vượng (SN 1998, ở phường Hàm Rồng); Lê Ngọc Trâm (SN 2000, ở phường Phú Sơn); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ở xã Đông Vinh); Phan Văn Việt (SN 1991, ở phường Hương Sơn, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá và 1 bình bóng khí N02 (bóng cười).

Cũng tại khách sạn này, chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 908 gồm Trương Quang Thắng (SN 1997); Trịnh Đức Nam (SN 1996, đều ở thị trấn Hậu Lộc); Trần Huyền Thương (SN 2001, ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy) và Đặng Lan Hương (SN 1998, ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận đều nghiện ma túy đá và bóng cười nên đã góp tiền rủ nhau đi mua ma túy và thuê khách sạn, nhà chung cư để tổ chức sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

