Gã trai lợi dụng việc được mời ăn giỗ để quan hệ với "người yêu nhí"

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 11:37 AM (GMT+7)

Được "người yêu nhí" quen qua mạng xã hội mời về nhà ăn giỗ nhưng gã trai lợi dụng việc này để quan hệ.

Ngày 2-3, thông tin từ VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Tuấn An (22 tuổi; ngụ quận 2, TP HCM) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Qua kết quả điều tra, Lê Tuấn An và L.T.T.T (ngụ tại huyện Thới Lai) quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Nhân dịp nhà có đám giỗ ông bà nên T. rủ An về nhà chơi.

Tối 9-9-2019, An đi xe khách từ TP HCM xuống nhà "người yêu nhí". Đến khoảng 22 giờ, An tới nhà và cả hai ngồi trước nhà nói chuyện. Được một lúc, An kêu T. dẫn An lên phòng để ngủ và An đã thực hiện hành vi giao cấu với T.

Đến khoảng 13 giờ ngày hôm sau, An nói rằng muốn ra ngoài thuê khách sạn để ở nhưng An không thuê mà ra quán ngồi uống cà phê. Một lúc sau, An lại quay trở về và vào nhà nói chuyện với T. rồi tiếp tục giao cấu với bạn gái. Đến sáng 11-9-2019, An ra về.

Chiều cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc nên trình báo công an. Thời điểm xảy ra sự việc, T. mới 15 tuổi rưỡi.

