Đau đớn nghe con trẻ kể lại chuyện bị xâm hại

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều vụ trẻ bị xâm hại tình dục nhưng do gia đình chậm phát hiện, chậm trình báo đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý đối tượng.

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác tội phạm của anh N.T.Q (SN 1984; ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM). Anh Q. tố cáo hàng xóm là ông M. đã có hành vi xâm hại tình dục con gái mình là cháu Y.N (5 tuổi).

Đau đớn nghe con kể

Anh Q. cho biết, do vợ làm việc ở quận 12 và anh làm ở quận 1 nên thường ngày vợ chồng anh gửi cháu N. cho bà Y. (hàng xóm) đưa đón đi học, tiền công mỗi tháng 500.000 đồng. Ngoài ra, thứ bảy hoặc Chủ nhật, vợ chồng anh Q. cũng gửi cháu N. cho bà Y. chăm sóc, ngủ nghỉ ở nhà bà.

Ngày 19-12-2019, khi dự định tắm cho con, vợ anh Q. nghe con nói để tự làm. Đến hôm sau, bé N. vẫn nhất quyết không chịu cho mẹ tắm nên gia đình nghi ngờ. Sau đó, vợ anh Q. gặng hỏi thì bé N. cho xem bộ phận sinh dục bị sưng tấy, chảy dịch. Sau nhiều lần được mẹ động viên, hứa sẽ bảo vệ trước mọi người, bé N. mới nói rằng bị ông M. xâm hại. Bé N. cho biết thêm, ông M. làm bậy vào buổi sáng khi bà Y. đi chợ. "Con tôi nói rằng sau khi ông M. xâm hại đã dọa cháu không được nói cho người lớn biết" - anh Q. rơi nước mắt khi kể lại câu chuyện đau lòng.

Đơn tố cáo của anh N.T.Q gửi các cơ quan chức năng

Cũng theo anh Q., phát hiện sự việc, anh và vợ liền đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 và làm đơn tố cáo gửi đến Công an quận Thủ Đức. Đồng thời, gia đình đã gửi cơ quan công an hình ảnh bộ phận sinh dục sưng tấy cùng ghi âm lời khai của cháu N. Nhận đơn tố giác, Công an quận Thủ Đức đã mời ông M. lên lấy lời khai rồi cho về. Công an quận cũng đã ghi lời khai của cháu N., có sự chứng kiến của mẹ cháu. Anh Q. bức xúc: "Tôi tha thiết mong công an, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết để đưa kẻ xâm hại ra pháp luật. Từ lúc được cho về, mặt ông M. lúc nào cũng nghênh ngang. Chúng tôi sợ con bị ảnh hưởng tâm lý nên không dám cho con ở nhà, vợ tôi đi làm phải dẫn con theo".

Theo một cán bộ VKSND TP HCM, các vụ xâm hại tình dục ở trẻ em đang là nỗi nhức nhối của xã hội. Nhiều vụ được phát hiện kịp thời, kết quả giám định rõ ràng, có camera ghi hình thì đối tượng thừa nhận; còn lại rất nhiều vụ kẻ thực hiện chối tội cũng như cha mẹ nạn nhân giấu giếm khiến công tác điều tra vô cùng khó khăn. Cụ thể, thống kê của Công an TP HCM cho thấy, từ năm 2017 đến quý I/2019, số vụ án xâm hại tình dục phải tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được đối tượng hoặc đối tượng bỏ trốn rất nhiều.

Nên sử dụng hình thức điều tra đặc biệt

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ - Phó trưởng Khoa Lâm sàng 3 - Bệnh viện Da liễu TP HCM, số trẻ em nhiễm bệnh qua đường tình dục đến khám tại bệnh viện ngày càng tăng. Trong đó có cả những bé nhiễm bệnh qua đường tình dục do bị xâm hại. Vì vậy, để đề phòng các cháu dưới 10 tuổi bị xâm hại, cha mẹ cần dạy các bé những kỹ năng tự bảo vệ, như không được chơi ở nơi vắng người, không được để người khác chạm vào cơ thể, đặc biệt là vùng kín. "Cha mẹ phải luôn gần gũi, chia sẻ với bé, luôn dặn các bé giữ khoảng cách với người lạ và chỉ duy nhất có mẹ hoặc bác sĩ mới được đụng vào vùng kín" - bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ khuyến cáo.

Trước nạn xâm hại tình dục trẻ em ngày càng báo động, bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, trăn trở: "Mức án dành cho những kẻ xâm hại còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Chúng tôi mong muốn các cơ quan tố tụng cần nhận diện đúng vấn đề, đừng vì một lý do nào đó mà để kẻ phạm tội nhởn nhơ, coi thường pháp luật".

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Viện trưởng VKSND quận 3, cho biết, chỉ một số ít vụ xâm hại tình dục là bắt được quả tang, có camera ghi hình hành vi của đối tượng. Còn lại, hầu hết các vụ đều không có người làm chứng, bị hại còn quá nhỏ, nhận thức hạn chế và gia đình còn nặng tâm lý xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm nên không trình báo công an. Ngoài ra, nhiều vụ xâm hại tình dục cơ quan điều tra không thể thu thập đầy đủ chứng cứ, do gia đình chậm trình báo nên không thể xử lý đối tượng. Một số vụ khi cơ quan công an vào cuộc thì chính gia đình đã thỏa thuận với người phạm tội, thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho người gây ra vụ việc, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Bà Nhuệ kiến nghị luật cần sửa đổi, nên áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt để tìm chứng cứ, có biện pháp bảo vệ bị hại. "Áp dụng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt sẽ giúp cơ quan chức năng thu thập chứng cứ, khi có đủ bằng chứng thì sẽ khởi tố đối tượng. Ở một số nước tiên tiến, khi nhận được trình báo của nạn nhân liên quan đến việc xâm hại tình dục, cảnh sát lên kế hoạch dẫn dụ kẻ gian và xác định được chứng cứ, hành vi. Như vụ việc của diễn viên M.B bị bắt là điển hình cho việc áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt tại Mỹ" - bà Nhuệ đề xuất.

Nỗi đau dai dẳng Đau đớn dẫn con đến Bệnh viện Da liễu TP HCM tái khám, do phát hiện con nhiễm bệnh qua đường tình dục, chị N.N.H (30 tuổi, quê An Giang) nghẹn ngào: "Ông ta đáng tuổi ông ngoại cháu, là hàng xóm thân thiết nên lúc nào tôi cũng tin tưởng vợ chồng ông ta, vì vậy giao con. Từ vụ việc con tôi bị xâm hại, tôi mong các phụ huynh lúc nào cũng bên cạnh con, không được giao con cho bất kỳ ai". Chị H. cho biết, mặc dù kẻ xâm hại đã bị kết án, đã thi hành bản án nhưng mỗi lần đi ngang nhà ông ta, con bé cứ cúi gằm mặt và không bao giờ dám nhìn vào căn nhà ấy. Thi thoảng đêm ngủ con bé vẫn còn mơ, la lớn và giật mình. "Tôi sẽ bán nhà, đến nơi khác sinh sống để bé không còn bị ám ảnh về quá khứ kinh khủng ấy" - chị H. chia sẻ.

