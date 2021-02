Gã đàn ông dừng xe giữa đường bắt người khác chào, rồi chém chết 1 người

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 09:00 AM (GMT+7)

Chẳng những bắt tài xế xe khác dừng lại chào mình, Nam còn dùng dao chém chết 1 người dân ở gần đó.

Ngày 3-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa bàn giao đối tượng Phan Ngọc Nam (SN 1977; ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi chém chết một người.

Nam dừng xe máy giữa đường yêu cầu tài xế xe khách phải xuống chào mình. Ảnh: T.Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, Nam điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 943 và cầm theo 1 con dao. Khi đến khu vực xã Vọng Đông, Nam đậu xe giữa đường. Lúc này, Nam thấy xe khách do tài xế Lê Quang Minh (SN 1971; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển từ hướng thị trấn Óc Eo ra thì yêu cầu dừng lại. Nam bắt tài xế và phụ xe Hồ Văn Sang (SN 1991; ngụ tại huyện Thoại Sơn) phải chào mình.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đối với gia đình bà Lệ. Ảnh: T.Tầm

Sau khi tài xế và phụ xe vừa chào xong thì Nam liền nhặt 2 viên gạch ống bên đường ném vỡ kính chắn gió của xe khách. Thấy vậy, anh Minh cùng Sang xuống xe thì Nam bỏ chạy vào bên trong hàng rào nhà bà Trần Thị Lệ (SN 1953).

Nghe tiếng động bên ngoài, bà Lệ mở cửa ra xem chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bị Nam dùng dao chém 1 nhát vào vùng cổ. Chưa dừng lại, Nam còn tìm cháu gái bà Lệ đang trốn trong nhà để truy sát nhưng không gặp. Nam tiếp tục quay ra chém nhiều nhát vào người và đầu bà Lệ rồi chạy vào trong nhà cố thủ. Hậu quả, bà Lệ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Nam có biểu hiện bị tâm thần khi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: T.Tầm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Nam cùng con dao gây án ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và Công an huyện Thoại Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ga-dan-ong-dung-xe-giua-duong-bat-nguoi-khac-chao-roi-chem-chet-1-n...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ga-dan-ong-dung-xe-giua-duong-bat-nguoi-khac-chao-roi-chem-chet-1-nguoi-20210203170845145.htm