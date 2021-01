Bắt được 8 đối tượng chém chết người trên Quốc lộ 61

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Qua hơn 1 ngày quyết liệt truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 8 đối tượng chém chết người trên Quốc lộ 61, thu hồi được nhiều dao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Qua hơn 1 ngày xảy ra vụ án giết người trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn qua ấp Sua Đủa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào chiều tối ngày 8/1/2021.

Đến sáng nay 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ được 8 đối tượng gồm: Trần Tuấn Thanh (SN 1993), ngụ huyện Phong Điền (TP Cần Thơ); Chung Thanh Tuấn (tự là Tuấn Chấu - SN 1995, ngụ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang); Danh Luận (SN 1996), ngụ huyện Châu Thành (Kiên Giang) và Trần Văn Nam (SN 1992), Trần Thanh Việt (SN 1994), Liêu Hoàng Tuấn (tự là Tuấn Đen, SN 1997), Trần Văn Thảnh (SN 1991), Trần Văn Tài (SN 1989) cùng ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều hung khí gây án.

8 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 61.

Như tin đã đưa trước đó, theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn nên nhóm của Thanh gồm: Thanh, Tuấn Chấu, Nam, Việt, Thảnh, Tuấn Đen, Tài và một đối tượng khác (hiện Công an đang truy bắt) trên đường nhậu về đi từ hướng trấn Minh Lương, huyện Châu Thành về TP Rạch Giá (Kiên Giang), khi đi đến gần bến xe khách tỉnh Kiên Giang (trên tuyến Quốc lộ 61) thì bị Phạm Văn Triêu (SN 1997), ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) cùng một số người khác đuổi theo chặn đầu xe.

Để giải vây cho đồng bọn, các đối tượng trong nhóm của Thanh đã dùng súng bắn đạn bị nổ nhiều phát để thị uy, sau đó dùng dao tự chế chém Triêu chết tại chỗ và 1người khác trong nhóm của Triêu là Lê Văn Tuấn bị trọng thương, gây án xong nhóm của Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo Đại tá Đỗ Triệu Phong – Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng có liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua hơn 1 ngày quyết liệt truy xét, đã bắt giữ được 8 đối tượng, thu hồi được nhiều dao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Nhiều hung khí gây án đã được thu giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người và tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Da-bat-duoc-8-doi-tuong-chem-chet-nguoi-tren-quoc-lo-61-626872/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Da-bat-duoc-8-doi-tuong-chem-chet-nguoi-tren-quoc-lo-61-626872/