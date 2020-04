Đường “Nhuệ” tiếp tục bị khởi tố

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 21:02 PM (GMT+7)

Sau khi phục hồi điều tra vụ án xảy ra vào 6 năm trước, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường.

Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt, tối 21/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đây là quyết định khởi tố bị can liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do Đường "Nhuệ" cùng đàn em gây ra vào ngày 18/11/2014 tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, mới được Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra vào ngày 16/4 vừa qua.

Theo bà Đ.T.L (SN 1964, trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), bị hại trong vụ việc cho biết bản thân bà và gia đình không nợ tiền của Nguyễn Xuân Đường.

Phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 17/11/2014, Đường đưa đàn em đến nhà bà chửi bới, xúc phạm để đòi tiền. Nhóm này đã chặn xe ô tô của gia đình bà L. đỗ ngoài đường, không cho ai ra vào.

Đến ngày 18/11/2014, anh M.T.D (SN 1988, con trai bà L) đưa mẹ và một người nữa (thường trú tại Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để đối chất.

Khi bà L. và anh D. vào phòng tiếp dân tại trụ sở Công an phường Trần Lãm thì bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em khống chế, hành hung ngay tại đây.

Vụ việc sau đó được trình báo đến Công an TP.Thái Bình. Ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích.

Đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

