Hai lần thoát án giết người vì có chứng nhận tâm thần

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của nạn nhân Kha) sống trong con hẻm nhỏ ở phường Tự An. Vợ chồng bà Lan mở một quán ăn sáng vỉa hè ở TP. Buôn Ma Thuột. Gặp lại PV Tiền Phong, bà Lan vẫn chưa nguôi ngoai câu chuyện Lộc bắn chết con trai mình song đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Kể từ khi con trai bị Lộc bắn chết, chưa đêm nào tôi có giấc ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt, tôi lại mơ con về kêu oan, đòi hỏi tội Nguyễn Xuân Lộc. Sau khi thằng Kha mất, vợ nó đi lấy chồng. Hai đứa con cũng theo mẹ”, bà Lan kể. Bà Lan cho biết thêm, bà mới nhận được kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. “Tôi thất vọng vô cùng, vì cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tha tội cho Lộc. Đáng nói hơn, công an còn cho người tâm thần tại ngoại. Nếu gia đình buông lỏng quản lí, không biết ai là nạn nhân tiếp theo dưới tay Nguyễn Xuân Lộc”, bà Lan bức xúc.