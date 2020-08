Đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ bị triệt phá, ông trùm "số má" lộ diện

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá có gần 1.000 tài khoản hoạt động với số tiền giao dịch lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.

Đối tượng Khanh bị công an bắt giữ.

Ngày 28/8, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên, 39 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng bọn về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan công an, từ tháng 7, công an phát hiện Khanh cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Thời điểm hoạt động, Khanh giao Trần Đức Linh (33 tuổi) Phạm Hữu Lợi (55 tuổi), Đinh Nhật Anh (36 tuổi), Võ Đình Hiền (35 tuổi) và Loan Văn Trọng (38 tuổi) quản lý, điều hành việc cá độ bóng đá qua mạng cho người chơi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP.HCM…

Khanh hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra. Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Công an nhận định, đường dây của Khanh hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động. Số tiền giao dịch của đường dây này trên 10.000 tỷ đồng. Riêng tháng 7, nhóm này thực hiện giao dịch cá độ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo điều tra của Công an Hà Tĩnh, Trần Công Khanh đứng ra điều hành hoạt động của đường dây cá độ bóng đá này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình thành lập nhiều mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ 12 nghi phạm liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 11 bị can có vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

