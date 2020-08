Trinh sát hóa xe ôm “giăng lưới” tóm “ông trùm” đường dây đánh bạc 64.000 tỷ

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình mật phục, các trinh sát phải hóa thân thành nhiều vai khác nhau, từ chủ quán trà đá đến tài xế xe ôm, người tập thể dục… để thu thập thông tin của “ông trùm”.

Lực lượng chức năng khám xét một số tụ điểm làm việc của các đối tượng.

Đường dây đánh bạc “khủng” nhất từ trước đến nay

Những ngày cuối tháng 5/2020, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua internet có quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc này được thực hiện qua trò chơi điện tử “Nổ hũ”. “Nổ hũ” là trò chơi mô phỏng các trò chơi đánh bạc truyền thống như: tá lả, tôm – cua – cá, xóc đĩa… Các “con bạc” có thể tải ứng dụng “Nổ hũ” trên điện thoại di động hoặc trực tiếp chơi qua trình duyệt web trên máy tính.

Lực lượng chức năng ước tính số tiền giao dịch qua “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng. Lượng tiền này gấp nhiều lần số tiền mà đường dây đánh bạc nghìn tỷ do cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, Bộ Công an "bảo kê". Tổng số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc do tướng Vĩnh và tướng Hóa “bảo kê” là 9.500 tỷ đồng.

“Ông trùm” giàu lên một cách bất thường

Trương Ngọc Tú – “ông trùm” giàu lên một cách bất thường.

Một ngày giữa tháng 6/2020, PV tìm đến trụ sở Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Đội 2), phòng PC02 để tìm hiểu thêm về đường dây đánh bạc 64.000 tỷ mà phòng PC02 vừa phối hợp với Cục A05 triệt phá.

Đại úy Hoàng Văn Hùng, Đội trưởng Đội 2, phòng PC02 cho biết, khoảng tháng 3/2020, đơn vị nhận được nguồn tin từ Cục A05 về việc phát hiện một đường dây đánh bạc qua internet có quy mô lớn và đề nghị phối hợp triệt phá.

Một kế hoạch đã được lập nên với nòng cốt là các trinh sát thuộc Đội 2 cùng sự phối hợp của cán bộ, chiến sĩ Cục A05.

“Thời điểm lên kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm này cũng là lúc cả nước đang thực hiện chỉ thị Cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để có thể xác định danh tính cũng như cách thức hoạt động, giờ giấc đi lại, di, biến động của các đối tượng.

Quá trình dựng chân dung các đối tượng, các trinh sát đã phải thay phiên nhau mật phục, túc trực 24/24 suốt 2 tháng trời”, Đại úy Hùng chia sẻ.

Nhân vật “ông trùm” của đường dây đánh bạc “Nổ hũ” được xác định là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Theo Đại úy Hùng, bản thân Trương Ngọc Tú là một tay cờ bạc chuyên nghiệp có thâm niên nhiều năm trong ngành “đỏ đen”. Cho đến năm 2019, Tú phát hiện và đánh bạc qua “Nổ hũ”. Từ đây, suy nghĩ làm giàu bất chính của Tú được nhen nhóm.

Chỉ trong khoảng 1 năm, Trương Ngọc Tú “giàu lên” một cách bất thường. Tú vung tiền mua nhà to, xe ô tô đắt tiền, sử dụng nhiều đồ hiệu. Tuy nhiên, để thuận lợi cho “công việc” của mình, Tú không ở nhà to mà chuyển đến thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

“Tú và các đồng phạm lợi dụng triệt để các ứng dụng trò chuyện trực tuyến như Telegram, Zalo, Facebook… để liên lạc trao đổi công việc. Không chỉ thuê chung cư cho mình sử dụng, Tú còn thuê thêm 4 căn hộ chung cư khác nuôi ăn, ở, thậm chí là thuê cả giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày cho các “đệ tử” của mình”, Đại úy Hùng thông tin.

Để có thể theo dõi, thu thập thông tin về cá nhân “ông trùm” Trương Ngọc Tú và đồng bọn, các trinh sát Đội 2 đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó hóa trang, mật phục là không thể thiếu.

“Các trinh sát thuộc đội 2 đã phải hóa thân thành nhiều vai khác nhau, từ ông chủ quán trà đá cho đến tài xế xe ôm, người dân đi tập thể dục…”, Đại úy Hùng cho hay.

Sau nhiều ngày mật phục, thu thập thông tin của nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 64.000 tỷ, các trinh sát đã nắm bắt được các di, biến động và danh tính của các “ông trùm” lần lượt được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, với việc “cứ điểm” của các đối tượng là các căn hộ chung cư cao cấp, các trinh sát không thể tiếp cận vì e ngại “rút dây động rừng”. Chính vì thế, một phương án “đồng loạt nổ súng” đã được vạch ra.

