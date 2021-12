Đuổi chém mẹ chồng "hờ", người phụ nữ bị lộ 20 năm trốn truy nã

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 10:25 AM (GMT+7)

Từ một vụ mâu thuẫn, rượt chém mẹ chồng "hờ", Tư đã lộ nguyên hình là tội phạm trốn truy nã gần 20 năm...

Ngày 5/12, lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt Lê Thị Kim Tư (SN 1980, cư trú xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tư bị công an bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 12/2001, Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện. Sau đó, vào giữa năm 2002, Tư bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù (còn chồng của Tư là Phụng bị phạt 6 năm tù) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc này do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên Tư được hoãn thi hành án và được đưa về Kiên Giang để cơ quan chức năng quản lý theo dạng người bị kết án tù đang tại ngoại. Đến năm 2005, khi con của Tư đủ tuổi, Tư phải đi chấp hành án theo quy định của pháp luật, thì Tư bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã.

Sau gần 20 năm bỏ trốn, Tư bôn ba khắp nơi rồi đến tỉnh Tiền Giang thay tên, đổi họ và sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng (tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông). Thời gian gần đây, do xảy ra mâu với mẹ chồng “hờ”, Tư dùng dao rượt chém người này thì bị Công an xã mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Tư hiện nguyên hình là tội phạm trốn truy nã nên bị bắt giữ.

Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Tư cho TAND ra quyết định đưa đi chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duoi-chem-me-chong-ho-nguoi-phu-nu-bi-lo-20-nam-tron-truy-na-d534712...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duoi-chem-me-chong-ho-nguoi-phu-nu-bi-lo-20-nam-tron-truy-na-d534712.html