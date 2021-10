Cầm dao, kiếm đuổi chém nhau khắp phố vì chuyện thông tắc bể phốt

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 11:30 AM (GMT+7)

Mâu thuẫn xuất phát từ chuyện mức giá thông tắc bể phốt, hai nhóm người cầm dao, kiếm đuổi chém nhau khắp phố.

Tối 8-10, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự bốn nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người này gồm: NPL, VXL, NVH, và HĐP (cùng trú tại hà Nội).

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo công an, tối muộn ngày 23-9, tại khu vực ngã ba Chính Kinh - Nguyễn Trãi, hai nhóm người xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ bà N.K.A (60 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) có thuê một công ty vệ sinh đến nhà để thông tắc bể phốt với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng.

Do không thống nhất về mức giá thông tắc bể phốt, anh L. (người nhà bà N.K.A) yêu cầu công ty hoàn trả lại tiền.

Tuy nhiên, phía nhân viên công ty vệ sinh không đồng ý nên đã gọi cho giám đốc công ty cùng chín nhân viên khác đến để hỗ trợ giải quyết.

Các nghi can sử dụng hung khí đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực đầu phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Sau khi được can ngăn, nhóm này bỏ đi. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí như kiếm, dao, thanh kim loại dài... do các nghi can sử dụng.

