Được cho 15 triệu, người đàn ông nhận xách "hàng trắng" đi khắp nơi

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Không có việc làm, khi được các đối tượng người Lào thuê xách 3kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Ngân Văn Đại đã đồng ý rồi bị công an bắt giữ.

Đối tượng Ngân Văn Đại tại cơ quan điều tra (Ảnh Báo Nghệ An)

Sáng 1/5, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Ngân Văn Đại (SN 1975, trú tại bản Noong, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 2, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy dạng đá với số lượng lớn từ Lào đưa vào địa bàn huyện Nghi Lộc và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Nghi Lộc xác định Ngân Văn Đại là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam theo sự chỉ đạo của các đối tượng người Lào. Mỗi chuyến thành công, Đại được các “ông chủ” Lào trả công 15 đến 30 triệu đồng, tùy số lượng hàng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, sáng 28/4, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an huyện Diễn Châu, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển), Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đón lõng bắt giữ Ngân Văn Đại khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngân Văn Đại khai nhận, số ma túy trên do một người đàn ông Lào thuê vận chuyển từ vùng biên giới Lào Việt về huyện Nghi Lộc với tiền công 15 triệu đồng.

“Đối tượng Ngân Văn Đại sống ở huyện miền núi Quế Phong, không có nghề nghiệp, quanh năm làm nương rẫy. Vì thế khi các đối tượng người Lào rủ rê, y đã vận chuyển trái phép ma túy để lấy tiền tiêu xài cá nhân”, trung tá Tuệ nói.

Vụ án đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duoc-cho-15-trieu-nguoi-dan-ong-nhan-xach-hang-trang-di-khap-noi-d46...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duoc-cho-15-trieu-nguoi-dan-ong-nhan-xach-hang-trang-di-khap-noi-d463607.html