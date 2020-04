4 cô gái cùng nhóm bạn nam vào khách sạn thác loạn ma túy mừng "hết giãn cách xã hội"

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 16:27 PM (GMT+7)

Sáng 23/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tạm giữ 11 nam nữ thanh niên để làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy.

5 đối tượng trong nhóm thanh niên vừa bị Công an tạm giữ. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 4h30 ngày 22/4, từ tin báo của người dân, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận này và Công an phường An Hải Đông đã ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường An Hải Đông 1, khống chế 11 nam thanh nữ tú ở phòng 603. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 gói ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng có mặt tại phòng khách sạn trên gồm Nguyễn Thị Kiều Vi (22 tuổi), Trần Hải My (24 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê), Phạm Vương Thiên Quân, Nguyễn Ngọc Sơn (cùng 23 tuổi), Huỳnh Thị Mi Mi (cùng ngụ quận Sơn Trà), Ông Trường Phúc (ngụ quận Lên Chiểu), Nguyễn Văn Phúc (cùng 20 tuổi), Phan Quốc Oai (cùng ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Bùi Quang Phước, Nguyễn Phú Đông (cùng 21 tuổi, cùng ngụ huyện Đại Lộc), Đặng Thị Hà (25 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam).

Cả nhóm khai nhận, lúc 22h ngày 21/4 Đông, Sơn, Phúc, Oai, Quân đi nhậu ăn mừng sắp hết thời gian cách ly xã hội. Khi đã ngà ngà say, những thanh niên này rủ nhau góp tiền cho Sơn liên hệ một người chưa rõ lai lịch mua 1 chỉ hàng khay ketamine và 5 viên thuốc lắc với giá tổng cộng 8 triệu đồng.

Các đối tượng thuê phòng khách sạn trên để mở động lắc và rủ thêm các cô gái Hà, My, Vi, Mi đến cùng nhập tiệc ma túy.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/4-co-gai-cung-nhom-ban-nam-vao-khach-san-thac-loan-ma-tuy-mun...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/4-co-gai-cung-nhom-ban-nam-vao-khach-san-thac-loan-ma-tuy-mung-het-gian-cach-xa-hoi-1646994.tpo