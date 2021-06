Đưa tin "Cô Vy với dương tính tới rồi", một thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 11:26 AM (GMT+7)

Facebook cá nhân “Ku Duc (Nguyen)” đăng tải bài viết có nội dung về danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến ca nghi nhiễm F1 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kèm với dòng trạng thái “Cô Vy với dương tính tới rồi” nên bị phạt 5 triệu đồng.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một thanh niên tại địa phương do đăng tải thông tin sau sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Theo công an huyện Châu Đức, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện lúc 22h30 phút ngày 27/5, trang Facebook cá nhân “Ku Duc (Nguyen)” đăng tải bài viết có nội dung về danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến ca nghi nhiễm F1 SARS-CoV-2 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, kèm với dòng trạng thái “Cô Vy với dương tính tới rồi”.

Tính đến ngày 21/6, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang cách ly, giám sát tại các cơ sở các ly tập trung là 1.279 trường hợp.

Bài viết trên được lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân trên địa bàn huyện Châu Đức về tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2. Công an huyện Châu Đức đã vào cuộc xác minh để xử lý.

Kết quả xác định Facebook có tên nêu trên là của Đ. Ngày 11/6, công an huyện Châu Đức đã mời Đ. lên làm việc và người này thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và cũng là người đưa thông tin nêu trên lên mạng. Khi biết vi phạm, Đ. có đơn xin giảm nhẹ mức phạt, chủ động tự gỡ bỏ bài viết.

Căn cứ các tình tiết trên, công an huyện Châu Đức lập biên bản vi phạm, đề xuất công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xửa phạt hành chính Đ. Theo đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phạt Đ. 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng theo khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Tính đến ngày 21/6, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang cách ly, giám sát tại các cơ sở các ly tập trung là 1.279 trường hợp. Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh là 20 cơ sở với sức chứa 4.792 người. Đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 138 ca mắc COVID-19 nhưng không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng, đã khỏi bệnh và ra viện 118 người. Số ca đang điều trị và cách ly sau điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền: 31 người.

