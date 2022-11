Đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 "dân chơi"

Tối 20/11, Công an Hải Phòng vẫn đang tiến hành phân loại, tạm giữ một số người là quản lý vũ trường Hoàng Gia cùng hàng chục "dân chơi" có biểu hiện sử dụng ma túy trong vụ đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ tập kích vũ trường Hoàng Gia nằm trên địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động, đột kích vũ trường Hoàng Gia

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH giải trí Hoàng Gia (53 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) do ông Nguyễn Văn H. làm giám đốc.

Sau khi vũ trường New MDM Club bị "bà hỏa" thiêu rụi vào ngày 13/7/2022, Hoàng Gia hiện là vũ trường lớn nhất tại TP Hải Phòng, được "dân chơi" đất Cảng và nhiều tỉnh lân cận lựa chọn là điểm đến.

Vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, hàng trăm "dân chơi" vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng lập lòe. Nhiều đối tượng có biểu hiện “phê” ma túy.

Được biết, tại vũ trường Hoàng Gia, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ nhiều ma túy, các chất gây nghiện.

Tại một số bàn, công an phát hiện các nhóm "dân chơi" có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Không ít "dân chơi" đã nhanh tay ném ma túy sang các bàn khác bên cạnh và xuống sàn nhà nhằm phi tang.

Nhiều người có biểu hiện phê ma túy khi lực lượng công an đột kích

Sáng 20/11, lực lượng công an đã đưa trên 380 "dân chơi" cùng quản lý vũ trường và lực lượng nhân viên tại đây về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng. Đồng thời, đưa hàng trăm phương tiện của các đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

Được biết, quá trình xét nghiệm mẫu nước tiểu ban đầu, nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, trước khi bị đột kích, ngày 28/10, vũ trường Hoàng Gia đã bị đình chỉ hoạt động với lý do nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục và có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vũ trường này không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động cho đến lúc bị lực lượng công an "đột kích" tối ngày 19/11.

