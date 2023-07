Đột kích quán bar Analog, trinh sát phát hiện la liệt “xác bóng cười”

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Lý Thái Tổ phát hiện một số quán bar trên địa bàn phường có hành vi lén lút bán “bóng cười”. Trên cơ sở đó, chỉ huy Công an phường đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Tối 21-7, trinh sát trong vai “dân chơi” đặt bàn tại quán bar Analog có địa chỉ tại 23 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ. Sau khi đọc “pass”, qua được lớp bảo vệ bên ngoài vào trong quán, xác định cơ sở có bán “bóng cười” nên trinh sát đã thông tin về trụ sở. Ngay lập tức, tổ công tác liên ngành gồm Công an phường Lý Thái Tổ, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ập vào kiểm tra.

Tổ công tác liên ngành phát hiện, thu giữ bình "khí cười" tại quán bar Analog

Thời điểm trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bình khí cười và “xác bóng” dưới gầm ghế. Cũng trong tối 21-7, tổ liên ngành cũng thu giữ 1 bình khí cười tại cơ sở kinh doanh số 9 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ.

Thiếu tá Lê Văn Thinh - Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ cho biết, quá trình kiểm tra tại ngõ 16 Hàng Vôi, tổ công tác phát hiện một kho nhỏ rộng khoảng 2m2 nằm trong khu dân cư, bên trong có chứa các bình khí cười. Tuy nhiên, chủ quán bar Paradis tại số 16 Hàng Vôi không thừa nhận số hàng trên là của cơ sở.

Tổ công tác lập biên bản các cơ sở vi phạm kinh doanh "bóng cười"

Trong khi trước đó, đêm 28 rạng sáng 29-5, Công an phường Lý Thái Tổ và Đội cảnh sát kinh tế đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang quán bar trên bán “bóng cười” cho khách, thu giữ 3 bình “khí cười”.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số bình khí N2O, vỏ bóng chưa qua sử dụng, “xác bóng” tại các điểm trên, đồng thời tiếp tục xác minh chủ số bình “bóng cười” trong ngõ 16 Hàng Vôi.

