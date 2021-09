"Động sung sướng" có "chân dài" 17 tuổi phục vụ khách làng chơi

Thứ Năm, ngày 23/09/2021

Cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm có biểu hiện chứa chấp mại dâm và hoạt động mua bán dâm trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thuỷ tại trụ sở công an.

Ngày 23/9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Ngọc (SN 1963, hộ khẩu phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) và Trần Thị Bích Thuỷ (SN 1968, hộ khẩu phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) về hành vi Chứa mại dâm.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền phát hiện tại nhà nghỉ Thùy Dương, ở số 374 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền có biểu hiện chứa chấp mại dâm và hoạt động mua bán dâm.

Qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy xác định nhà nghỉ trên do Đinh Văn Ngọc thuê lại và kinh doanh cùng Trần Thị Bích Thủy. Hai đối tượng đang “nuôi” một số gái bán dâm ở các tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp, Hòa Bình, Khánh Hoà.

Đến 21h30 ngày 5/9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức triệt xóa ổ nhóm trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng số 102, 103, 104 và 105, cá biệt có một số gái bán dâm có độ tuổi từ 17 - 19.

Ngay tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thủy. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc và Thủy đã thừa nhận hành vi “nuôi” gái bán dâm tại nhà nghỉ Thùy Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

