"Động" mại dâm cao cấp tại khách sạn ở TP.HCM: Nhóm kín có 14.000 thành viên

Lợi dụng công nghệ và mạng xã hội phát triển, nhiều đối tượng lập ra những hội, nhóm kín để hoạt động mại dâm biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau.

Để bóc gỡ những ổ tệ nạn trá hình giữa thời đại bùng nổ công nghệ, lực lượng Công an TPHCM luôn chủ động bám sát địa bàn, cập nhật công nghệ mới, sáng tạo ra nhiều cách đánh án linh hoạt, hiệu quả.

Bí mật ở cơ sở massage "2 trong 1"

Chiều 25-7-2022, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mua bán dâm và bán dâm tại cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3 trên đường Cao Thắng (P12Q10). Thống kê ban đầu cho thấy, cơ sở này thu lợi nhuận từ hoạt động mại dâm mỗi tháng từ 150 - 250 triệu đồng.

Chủ cơ sở không chỉ "nhắm mắt làm ngơ” cho hoạt động mại dâm diễn ra ngay tại đây, mà còn chỉ đạo quản lý và một số thành viên khác thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội và trên không gian mạng cho hàng chục ngàn thành viên tham gia, nhằm chào mời họ "vui vẻ”.

Trinh sát Đội Phòng, chống tội phạm về cờ bạc, mại dâm và buôn bán người (Đội 5) - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết: "Cơ sở này có thâm niên hoạt động trong nghề massage, được đánh giá là lớn nhất, nhì thành phố. Để phanh phui ra hiềm nghi tổ chức mại dâm biến tướng, Đội 5 phải mất thời gian dài lập kế hoạch điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu và tiến hành bóc gỡ".

Hồi 0 giờ 5 ngày 23-7-2022, Đội 5 - Phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Công an Q10 kiểm tra hành chính cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3, phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, cơ sở này hoạt động từ năm 2017 đến nay trong lĩnh vực khách sạn và massage, giá vé từ 700 ngàn đến 2 triệu đồng, chưa bao gồm tiền hoa hồng cho kỹ thuật viên.

Nhằm thu hút khách đến cơ sở, quản lý và nhân viên phục vụ có biết việc các tiếp viên nữ bán dâm tại khách sạn, nhưng vẫn làm ngơ cho tiếp viên nữ bán dâm với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượt. Thu nhập từ hoạt động mại dâm tại cơ sở Cường Thanh 3 là từ 150 - 250 triệu đồng/tháng.

Cơ sở Massage Cường Thanh 3

Nhóm kín về mại dâm có hơn 14.000 thành viên

Điều tra bước đầu cho thấy, Vũ Ngọc C. (SN 1968, ngụ P12Q10) làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3 từ tháng 2-2022. C. giao cho Nguyễn Văn Hiệp làm tổng quản lý, trực tiếp điều hành mọi hoạt động mại dâm tại đây.

Mỗi khi có nhân viên vào xin việc, Hiệp trực tiếp tuyển chọn, hướng dẫn về nội quy của cơ sở. Cơ sở bắt đầu hoạt động mại dâm vào khoảng đầu năm 2021 cho đến khi bị lực lượng chức năng triệt phá.

Mỗi khi có tiếp viên nữ vào làm việc, Hiệp phổ biến tại cơ sở có hoạt động massage kích dục, bán dâm cho khách nam. Tiếp viên nữ chỉ được "vui vẻ” với khách quen hoặc do Hiệp và nhân viên phục vụ sắp xếp lịch. Tùy ngoại hình, giá "đi khách" của mỗi tiếp viên nữ từ 2,5 - 3 triệu đồng/lần. Nếu tự thương lượng với khách giá mua bán dâm cao hơn, các kỹ thuật viên nữ được hưởng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Tổng quản lý Nguyễn Văn Hiệp

Bắt quả tang cảnh mua bán dâm

Cạnh đó, C. còn chỉ đạo Hiệp thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội và trên không gian mạng để mời chào, lôi kéo thành viên tham gia chọn lựa, mua bán dâm. Cụ thể, nhóm kín "Massage Cường Thanh 3" trên ứng dụng Telegram có 14.170 thành viên, do Hiệp, Nhân, Hậu, Sơn, Trinh làm quản trị, thường xuyên đăng bài với nội dung có hoạt động mại dâm tại cơ sở, với nhiều hình ảnh, video về các cô gái, giá tiền, dịch vụ massage của các tiếp viên hoạt động tại cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3.

Chính độ "nóng" của nhóm kín trên khiến không ít "quý ông hám của lạ” rỉ tai giới thiệu cho nhau, nên mỗi ngày thường có vài nghìn người tham gia truy cập. Vì thế, cơ sở Cường Thanh 3 có hơn 30 tiếp viên nữ, nhưng luôn trong tình trạng "quá tải", "kẹt phòng". Hoạt động mại dâm biến tướng đem lại nguồn thu nhập "khủng" cho đội ngũ chủ cơ sở, quản lý, tiếp viên làm việc tại đây.

Đội 5 - Phòng CSHS Công an TPHCM đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an phường 12 (Q10) tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. Phòng CSHS tiếp tục phối hợp với Công an Q10 đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng và mời làm việc đối với Vũ Ngọc C.

Hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình mại dâm biến tướng, như: các nhóm massage tại nhà, masage tận nơi... Các đối tượng thường xuyên thành lập các nhóm kín trên ứng dụng Zalo, Telegram, mạng xã hội như Facebook... để hoạt động mại dâm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Trước tình hình trên, Phòng CSHS Công an TPHCM luôn chủ động trong công tác phòng ngừa, thu thập thông tin, tài liệu để kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý.

