Đối tượng sát hại vợ, uống thuốc sâu trước khi ra đầu thú đã tử vong

Đối tượng sát hại vợ, uống thuốc sâu trước khi ra đầu thú đã tử vong

Thứ Tư, ngày 27/07/2022 13:56 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi di lý về TP Hồ Chí Minh, Phúc được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vì uống thuốc trừ sâu trước khi đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng Trần Hữu Phúc (SN 2001, quê An Giang), người đã gây ra cái chết cho vợ là chị S.T.C.T (SN 1999, quê Sóc Trăng) tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức tối 24/7 đã tử vong trong bệnh viện.

Đối tượng Phúc.

Trước đó, sau khi sát hại chị T vì mâu thuẫn gia đình, Phúc trốn về An Giang. Công an TP Thủ Đức ra thông báo truy tìm, biết không thoát, Phúc đã ra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Trước khi đến đầu thú Phúc đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Công an tỉnh An Giang đã đưa Phúc vào bệnh viện cấp cứu và báo với Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Công an TP Thủ Đức cử tổ công tác xuống An Giang di lý Phúc về TP Hồ Chí Minh để củng cố hồ sơ xử lý. Phúc được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị sau 2 ngày đã không qua khỏi.

