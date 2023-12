Đối tượng dùng chiêu tinh vi để trộm xe múc trên QL1A sa lưới

Sáng 16/12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Vân (SN 1982, trú 29 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Có quan Công an công bố lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Vân.

Trước đó, ngày 5/12, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Phú Lộc tiếp nhận tin báo của ông Đoàn Văn L. (SN 1975, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc- giám đốc Công ty TNHH L.L) báo mất trộm xe múc hiệu SUMITOMO giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Nhận thấy, tính chất vụ việc nghiêm trọng, hành vi trộm cắp của đối tượng có thủ đoạn tinh vi gây mất ANTT nghiêm trọng, Đội CSHS đã xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/12, Công an huyện Phú Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Vân. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe múc hiệu SUMITOMO nói trên để bán phế liệu tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, Vân làm nghề lái xe khách, trong một lần chở khách trên tuyến Đà Nẵng - Huế, khi chạy xe trên QL1A đoạn cây xăng Lộc Lợi 2 (thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) thì phát hiện có 1 xe múc không có người trông coi nên đã nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản nhằm bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, Vân mua 1 sim điện thoại rác để che dấu thân phận và dùng sim rác gọi cho Công ty vận tải cẩu kéo Thành Danh để làm hợp đồng cẩu, vận chuyển chiếc xe múc trên vào TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Để tạo lòng tin cho đơn vị vận tải cũng như doanh nghiệp thu mua phế liệu, Vân còn làm giả hợp đồng mua bán giả tài sản với Công ty TNHH L.L (chủ tài sản) cũng như thuê người giả làm nhân viên điều hành việc cẩu xe, vận chuyển và mua bán.

Vì tin tưởng lời của Vân nên các đơn vị nói trên đã tiến hành cẩu xe vận chuyển và tiếp nhận tài sản đưa đến nơi tiêu thụ theo yêu cầu của Vân. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển thì sự việc bại lộ nên Vân đã huỷ toàn bộ các liên lạc, tiêu huỷ sim, điện thoại nhằm che dấu thân phận và hành vi trộm cắp.

