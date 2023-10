Sa lưới sau 5 ngày “ăn bay” dây chuyền trên đường quê trong đêm tối

Trước đó, vào khoảng 19h tối 25/10, chị Nguyễn Thị Trần Giang (SN 1984; trú ở thôn Hoà Phú, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) điều khiển xe máy chở con gái và người mẹ ruôt là Trần Thị Trúc (SN 1960; trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) trên con đường giao thông bê tông ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, thì một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy tới ép sát, cướp giật sợi dây chuyền có trọng lượng hơn 4 chỉ vàng 18K trên cổ bà Trúc, rồi tăng tốc tẩu thoát.

Trần Nhật Hào sau khi bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu vào cuộc xác minh, truy xét.

Thời điểm xảy ra vụ cướp giật vào buổi tối, bị hại không nhìn thấy biển kiểm soát xe máy của nghi can, trên tuyến đường này lại không có camera an ninh, nhưng với quyết tâm cao nhất, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát hàng chục đối tượng và đến chiều 30/10 đã xác định nghi can là Trân Nhật Hào nên triệu tập đối tượng này...

Quá trình điều tra, Hào khai nhận, trong hành trình đi xe máy Yamaha Sirius BKS 78D1-099.47 từ nhà riêng ở xã Xuân Hải đến xã Xuân Bình để ăn tối, tình cờ nhìn thấy mẹ con bà Trần Thị Trúc rời quán tạp hóa bên đường, trên cổ bà Trúc đeo sợi dây chuyền, nên mới bám theo và tung chiêu “ăn bay”.

Sau khi gây án, Hào mang dây chuyền cướp giật được đến tiệm vàng Kim Thông 3 ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu để bán, lấy 12 triệu đồng tiêu xài.

