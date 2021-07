Đòi nợ nhiều lần không được, hai thanh niên nảy sinh “ý tưởng” tai hại

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 11:15 AM (GMT+7)

Đòi nợ nhiều lần nhưng anh H. không trả, Long đã rủ Trường cùng thực hiện “ý tưởng” tai hại khiến cả hai vướng vòng lao lý.

Long và Trường tại trụ sở công an.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Duy Long (SN 1998); Trần Duy Trường (SN 2003, cùng ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Vũ Duy Long cho anh Đ.X.H (cùng trú xã Sơn Lôi) vay 5 triệu đồng với lãi xuất 10.000 đồng/1 triệu/ngày. Tuy nhiên, đến hẹn mà anh Hưng không trả được tiền lãi cho Long.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, Long rủ Trần Duy Trường đi tìm Hưng đòi nợ với “ý tưởng” tai hại sẽ bắt giữ, lấy đồ của anh H. Khi gặp được anh H, Long và Trường đã bắt giữ, không chế, lục soát trong người anh H. rồi lấy đi 900.000 đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6. Sự việc được anh H. trình báo đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên xác định hành vi của Long và Trường phạm vào tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cướp tài sản” nên đã bắt giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/doi-no-nhieu-lan-khong-duoc-hai-thanh-nien-nay-sinh-y-tuong-tai-hai-50202123711162145.htm