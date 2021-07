Vén màn hoạt động của nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty vệ sĩ

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 15:27 PM (GMT+7)

"Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ” - là nội dung logo dán trên ôtô Innova BS: 60A-662.10 được Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tạm giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Anh (tự Hổ, SN 1990, ngụ xã Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước). Gã bị khởi tố, bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cuộc gặp lúc nửa đêm

Qua công tác dân vận, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP.Đồng Xoài nắm được thông tin vào đầu tháng 6-2021, có một nhóm đối tượng lạ mặt đi ôtô chặn đường, cướp một container đang vận chuyển đến giao cho khách. Không chỉ chiếm đoạt hàng hóa trong container, nhóm đối tượng còn bắt chủ hàng lên xe, buộc phải viết giấy nợ. Vì sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình, người chủ hàng đành phải làm theo yêu cầu của nhóm người lạ mặt. Sau đó, quá lo sợ nên người chủ hàng đưa cả gia đình trốn đi nơi khác mà không trình báo công an.

Thông tin này được cơ quan công an đặc biệt quan tâm, bởi thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mang tính chất có tổ chức, côn đồ, nguy hiểm. Vì vậy, công tác xác minh nguồn tin được triển khai. Tuy nhiên, khi tiếp cận với anh N.H.K (người trong cuộc), sợ bị trả thù nên anh này né tránh, không muốn hợp tác với công an, từ chối cung cấp thông tin.

Các đối tượng liên quan đến các vụ án

Thượng tá Nguyễn Trường Giang (Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Phước) cho biết, chính anh đã làm công tác tư tưởng, dùng uy tín và các mối quan hệ của anh K. để tác động đến nạn nhân. Sau gần một tháng tìm cách tiếp cận, tác động, khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn cho anh K., cuối cùng anh này đã hiểu ra và đồng ý gặp gỡ.

Thời điểm gặp mặt được anh K. hẹn vào lúc hơn 1 giờ sáng, do sợ người xung quanh dòm ngó. Lời kể của anh K. cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của nhóm đối tượng trên. Công an tỉnh Bình Phước xác lập chuyên án do đại tá Dương Văn Mạnh (Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) làm Trưởng ban, thành viên là các điều tra viên và trinh sát hình sự giàu kinh nghiệm tham gia. Một kế hoạch tỉ mỉ được Ban chuyên án vạch ra, với quyết tâm phải bắt bằng được nhóm đối tượng.

Lộ diện băng nhóm đòi nợ thuê

Lúc 16 giờ ngày 4-7, một nhóm 10 người người mặc đồng phục áo thun đen có in logo "Trần Hùng security" do Đinh Văn Anh cầm đầu, đến đe dọa chiếm đoạt tài sản trong kho phế liệu của anh K. tại P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài). Bị anh K. ngăn lại, nhóm đối tượng dùng vũ lực đe dọa, khống chế anh và tiếp tục tháo dỡ nhiều tài sản trong kho của anh Lâm, đưa lên 3 xe tải.

Nơi ở của Đinh Văn Anh và ôtô Innova có logo "Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ” bị công an tạm giữ

Nhận tin báo của anh K., lực lượng CSHS và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP.Đồng Xoài cùng Công an phường đến ngay hiện trường, phát hiện Đinh Văn Anh và đồng bọn đang khống chế anh K., chuẩn bị vận chuyển tài sản của anh này rời kho, nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa nhóm đối tượng, tang vật về trụ sở làm việc. Nhóm đối tượng gồm 15 người, độ tuổi từ 19 đến 42, ngụ các tỉnh phía Bắc, miền Tây và TPHCM.

Đinh Văn Anh lúc bị bắt

Anh K. cho biết: "Khoảng 15 giờ ngày 4-7, tôi cùng với 2 người bạn đến kho hàng thì thấy trong kho có Cao Hoàng Ngọc Bích (SN 1992, ngụ P.Thạnh Lộc, Q12, TPHCM) và Đinh Văn Anh cùng nhiều người khác mặc đồng phục áo có in chữ "Trần Hùng security" đang ở đây. Các tài sản của tôi như: kiện giấy, băng chuyền máy ép giấy... đã bị chất lên 3 chiếc xe tải. Chiếc xe nâng hàng cũng bị tháo rời một số bộ phận, chuẩn bị cẩu lên xe tải. Tôi ngăn cản, nhưng Đinh Văn Anh chỉ đạo những người mặc áo đồng phục vây quanh. Họ đẩy tôi ra, đe dọa đánh tôi. Bạn tôi bị chúng đánh dằn mặt ngay trước mặt tôi. Vì vậy, tôi đã gọi điện báo cho công an đến giải quyết".

Hung khí thu giữ của Đinh Văn Anh

Cao Hoàng Ngọc Bích khai nhận, trước đây, giữa Bích và anh Lâm có chung vốn làm ăn. Trong quá trình làm ăn chung thì xảy ra tranh chấp số tiền gần 600 triệu đồng. Do không giải quyết được số tiền tranh chấp này, Bích thuê nhóm của Đinh Văn Anh dùng vũ lực đe dọa anh Lâm để chiếm đoạt tài sản trong kho, đưa lên 3 xe tải chở đi. Số đối tượng mặc áo đồng phục có in chữ "Trần Hùng security" đều khai làm việc theo sự chỉ đạo của Đinh Văn Anh. Riêng Đinh Văn Anh liên tục chống đối, chửi bới, khai báo gian dối...

Khi công an khám xét nơi ở của Đinh Văn Anh, cả gã và người thân trong gia đình không chấp hành, chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ. Kết quả khám xét, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: gần 100 bộ hồ sơ đòi nợ, mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ, nhiều hung khí nguy hiểm (dao, kiếm, bình xịt hơi cay, súng giả, lựu đạn giả...), ôtô Innova BS: 60A-662.10 có dán logo "Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ” (phương tiện Đinh Văn Anh sử dụng để di chuyển). Tổng số tài sản anh K. bị chiếm đoạt được định giá là 906 triệu đồng.

Người thân của Đinh Văn Anh chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ

Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đinh Văn Anh, Nguyễn Minh Vẹn (SN 1990), Nguyễn Ngọc Phương Duy (SN 1996), Trị Sang Lộc (SN 1991), Đoàn Đào Nhân (SN 1998), Đỗ Trọng Huy (SN 2002, cùng ngụ TP.Đồng Xoài). Riêng Bích bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Sau khi Đinh Văn Anh cùng đồng bọn bị bắt, đã có thêm 2 trường hợp tại H.Hớn Quản và TX.Phước Long (Bình Phước) đến Công an TP.Đồng Xoài tố cáo hành vi phạm tội của Đinh Văn Anh. Công an TP.Đồng Xoài hướng dẫn nạn nhân đến trình báo tại cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để lập hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

