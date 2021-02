Đôi nam nữ bị đánh, cướp sạch tài sản khi ngồi tâm sự đêm khuya

Thứ Hai, ngày 15/02/2021 12:34 PM (GMT+7)

Đôi nam nữ ngồi tâm sự ở khu đất trống, vắng người qua lại đã bị nhóm 3 đối tượng khống chế dùng gậy tấn công rồi cướp hết tài sản.

Ngày 15/2, lãnh đạo Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đơn vị này đã bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn sau thời gian truy lùng.

Công an TX Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối Võ Văn Tài (29 tuổi); Trương Văn Vũ (25 tuổi, cùng quê Cà Mau) và Nguyễn Văn Út Anh (37 tuổi, quê An Giang).

Theo đó, đêm 30/1, đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại khu vực đất trống ở phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên thì bị nhóm đối tượng trên khống chế. Trương Văn Vũ dùng gậy ba khúc bằng kim loại đánh nhiều cái vào người nam thanh niên.

Trong khi đó, Võ Văn Tài và Nguyễn Văn Út Anh cướp 660.000 đồng, 1 điện thoại hiệu Samsung A51 và 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter 135 biển số 95H1-465.25 của đôi nam nữ rồi cả nhóm tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an để trình báo. Công an TX Tân Uyên tiến hành xác minh, truy bắt nhóm đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/doi-nam-nu-bi-danh-cuop-sach-tai-san-khi-ngoi-tam-su-dem-khuya-1793610.tpo