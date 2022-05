Diễn biến vụ bé gái bị người tình của cha bạo hành đến tử vong ở Bình Thạnh

Kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh (TP HCM) đã bị truy tố và đang chờ ngày ra tòa với hai tội danh.

Ngày 4-5, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố điểm b, n, q khoản 1 điều 123 tội "Giết người" và điểm a, khoản 2, điều 140 tội "Hành hạ người khác". Với tội "Giết người", Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối mặt với mức án lên đến tử hình.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang) cũng bị truy tố hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột Thái).

Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố điểm a, khoản 2 điều 140 tội "Hành hạ người khác" và điểm b, khoản 1, điều 389 tội "Che giấu tội phạm"

Theo Kết luận giám định pháp y tử thi số 198-22/KLGĐ-PY ngày 20-1 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM thì cháu N.T.V.A tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Kết quả giám định pháp y về nguyên nhân chết được gửi đến bà N.T.H. (mẹ ruột cháu V.A).

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh và cháu A. sống cùng cả hai.

Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để "răn dạy" cháu A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Thái nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không can ngăn đồng thời Thái cũng chửi, đánh con.

Ngày 22-12-2021, cháu A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy Trang liên lạc cho Thái về nhà. Trở về nhà, Thái ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A. đã tử vong sau đó.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi cháu A. tử vong, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera an ninh gốc tại nhà Nguyễn Kim Trung Thái.

Hình ảnh cuối cùng về bé N.T.V.A. sau 4 giờ bị hành hạ liên tiếp là bé không còn sức sống và đã nằm lả người trên giường.

Sau đó, Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang mới đưa cháu đến bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

"Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can Quỳnh Trang đã gây ra đối với cháu bé. Tôi xem camera mà bật khóc và không dám tin những hình ảnh mình đang xem lại là sự thật" - nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.

Một nguồn tin khác cho biết ngày 22-12-2021, trong suốt 4 giờ (từ 14 giờ đến 18 giờ), Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to và dài quất liên tiếp vào người cháu V.A., trong đó có cả vùng đầu và trán, đồng thời người phụ nữ này còn đạp vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực cháu.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A. bị kiệt sức nhưng vẫn bắt cháu quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức...

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo điều tra, xử lý các cá nhân gây ra hậu quả vụ việc để làm án điểm, xử lý nghiêm.

Bà N.T.H (mẹ bé V.A.) đã gửi đơn đến Công an TP HCM, VKSND TP HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi giết người và hành hạ người khác sau khi Công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang tội "Hành hạ người khác".

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức yêu cầu Công an TP HCM khẩn trương phối hợp với Công an quận Bình Thạnh làm rõ vụ án mạng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

Trước đó, tối 22-12, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trang khai do cháu bé học chậm nên Trang đã dạy dỗ dẫn đến tử vong.

