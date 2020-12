Diễn biến mới vụ đàn em Cường Dụ đánh dằn mặt tài xế xe khách

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 15:34 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với nhóm côn đồ hành hung lái xe và phụ xe khách.

Nhóm đối tượng hành hung lái xe và phụ xe khách được camera ghi lại

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Tiến Đạt (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tốt (SN 1990), Đặng Duy Hoài (SN 1989, cùng trú TP.Thái Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Trước đó, sáng 10/12, khi xe khách của anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vừa chạy từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải) thì bị chiếc ô tô con chặn lại.

Sau đó, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh phải nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại.

Cường Dụ thời điểm bị bắt giữ vào ngày 14/12

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong nhóm bị can trên thì Hoài "Mắm" và Đạt "Tý" đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Còn Tốt "Bốn" là đệ tử ruột của Nguyễn Văn Cường (tức Cường Dụ, SN 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường) và được Cường giao quản lý Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

Sau đó, Công an huyện Tiền Hải đã triệu tập Hoài, Đạt và Tốt đến trụ sở công an để làm việc.

Về phần Nguyễn Văn Cường cùng Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình tạm giữ hình sự về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cường cùng các đàn em đã dùng gạch ném vỡ cửa kính xe khách nhà xe Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, TP.Thái Bình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-dan-em-cuong-du-danh-dan-mat-tai-xe-xe-khach-5020201912153552...Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-dan-em-cuong-du-danh-dan-mat-tai-xe-xe-khach-502020191215355296.htm