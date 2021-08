Đi bộ giữa lúc Hà Nội giãn cách, nam thanh niên gặp “băng cướp nhí”

Thấy anh M. đi bộ trên đường, “băng cướp nhí” đã chặn đường đe doạ, uy hiếp anh M. phải giao nộp tài sản.

Ngày 1/8, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng có độ tuổi từ 15 - 19 tuổi để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

“Băng cướp nhí” bị triệu tập đến trụ sở công an

Theo Công an quận Hà Đông, tối 28/7, Đặng Đình Điệp (15 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) rủ 6 thanh niên khác đi cướp tài sản. Hành trang nhóm này mang theo là kiếm tự chế, dao nhọn được chuẩn bị sẵn.

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, nhóm của Điệp đi xe máy đến đường đê Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì phát hiện anh M. (SN 2002) đang đi bộ. Phát hiện con mồi, “băng cướp nhí” lập tức áp sát, rút kiếm doạ chém để uy hiếp nạn nhân đưa tiền và điện thoại iPhone 7 plus.

Đến 29/7, anh M. đến trụ sở công an trình báo. Qua điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định và triệu tập Điệp cùng 6 đồng phạm đến trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, cả 7 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

