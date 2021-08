Đến nhà bạn chơi, nam thanh niên bị sát hại dã man

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 08:32 AM (GMT+7)

Sau khi sát hại anh C. dã man, Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lê Đăng Tuấn bị bắt giữ chỉ ít giờ sau khi gây án.

Sáng 2/8, thông tin từ Công an Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 1/8, anh T.V.C (SN 1990, cùng trú huyện Nghĩa Đàn) đến nhà bạn tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa chơi. Tại đây, anh C. gặp và xảy ra mâu thuẫn với Tuấn.

Sau khi mâu thuẫn và cãi vã, Tuấn đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào vùng cổ khiến anh C. tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an Thị xã Thái Hòa đã phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra đồng thời cử lực lượng truy đuổi nghi phạm gây án. Sau ít giờ bỏ trốn, Tuấn đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

