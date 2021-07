Dấu hiệu bất thường vụ 2 vợ chồng tử vong trong cửa hàng bị cháy

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 21:28 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra xác định trên người ông Nhỡ và bà San có vết đâm nghi do vật sắc, nhọn gây ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng tử vong trong căn nhà cháy, ngày 26/7, Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP.Hải Phòng, qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định 2 người chết trong đám cháy tại tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa, được xác định vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ (SN 1955) và bà Trịnh Thị San (SN 1958, cùng trú tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng). Thời điểm được phát hiện, trên người ông Nhỡ và bà San có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Về phần tài sản, cơ quan điều tra xác định cửa hàng tạp hoá đã cháy hỏng hoàn toàn hàng hóa, vật dụng cửa hàng tạp hóa và khu vực kho chứa hàng vật liệu xây dựng.

Trước đó, khoảng 2h10 ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo cháy, xảy ra tại cửa hàng tạp hóa hộ ông Phạm Trung Nhỡ tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thời điểm này có 2 người ở bên trong nhà. Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhanh chóng, kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến đám cháy.

Khi đến nơi, đám cháy đang bao trùm toàn bộ tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa của nhà 2 tầng và toàn bộ kho bán đồ vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước. Lực lượng Công an xã Dũng Tiến và quần chúng nhân dân đang phá cửa phía trước. Khi phá cửa phía trước và tiếp cận cửa phía sau nhà phát hiện 2 người đã chết tại tầng 1. Đơn vị tiếp tục phun nước chữa cháy đến 4h05, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan sang nhà dân liền kề.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

