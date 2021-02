Đánh vỡ đầu bạn vì kéo đến nhà đòi chia tiền nhậu

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 19:30 PM (GMT+7)

Đang nhậu và hát karaoke tại quán nhưng Tới bỏ về trước. Sau đó, nhóm bạn đã kéo đến nhà Tới đòi chia tiền thì bị đối tượng cầm gạch đánh vào đầu gây thương thích 14%.

Đối tượng Tới.

Ngày 19/2, Công an huyên An Phú, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, Võ Văn Tới (32 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã bị lực lượng Công an huyện bắt giữ theo Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” khi y đang ghé nhà người thân ăn Tết.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/8/2020, Tới cùng Nguyễn Văn Mít, Phạm Văn Thông và Nguyễn Văn Nào tổ chức uống rượu tại nhà Mít (thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú). Sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke và nhậu tiếp. Được một lúc thì Tới về trước.

Đến khoảng 1h rạng sáng hôm sau, Mít, Thông và Nào ra về rồi kéo đến nhà Tới đòi chia tiền nhậu và hát Karaoke.

Tại đây, mẹ ruột và cháu của Tới ra nói chuyện với Thông thì xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Lúc này, Tới từ trong nhà đi ra cầm cục gạch đánh trúng vùng đầu và mặt của Thông gây thương tích 14%.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Tới bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú ra Quyết định truy nã đối với Tới về tội danh trên.

