Đánh chết đồng nghiệp vì tranh giành một cuốc xe ôm

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 09:15 AM (GMT+7)

Do tranh giành khách, 2 người lái xe ôm đã xảy ra ẩu đả. Sau đó, Toàn quay lại đánh trả đũa khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Nghi can Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra công an Nghệ An đang bắt giữ Nguyễn Hữu Toàn (46 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, làm nghề lái xe ôm) để điều tra về nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông ông Ng.H.C. (61 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh.

Theo thông tin ban đầu, cả nghi can Toàn và ông C. cùng làm nghề xe ôm. Vị trí 2 người thường đứng đón khách là ở P. Quán Bàu, TP. Vinh. Vào ngày 24/9, khi ông C đang đứng chờ khách thì bị Toàn bất ngờ lao vào tấn công. Dù mọi người can ngăn nhưng Toàn vẫn tiếp tục đánh ông C. dẫn đến ông này bị thương tích nặng.

Ngay sau đó, ông C. được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do ông C. bị thương nặng nên đã tử vong trong quá trình điều trị. Bức xúc trước cái chết của người thân, gia đình ông C. đã làm đơn tố cáo Toàn lên công an P. Quán Bàu.

Về phần mình, biết gây ra tội khó trốn được, Toàn đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Toàn khai, trong quá trình hành nghề xe ôm, giữa Toàn và ông C. có mâu thuẫn liên quan đến việc tranh giành khách. Sau khi Toàn giành được khách, lúc về thì bị ông C. đánh chảy máu mũi. Bị đánh đau, Toàn đi về nhà rửa vết thương rồi chiều tối cùng ngày, Toàn quay lại, lao vào dùng hai tay đánh ông C. liên tục.