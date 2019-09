Đâm chết vợ vì bị cằn nhằn chuyện đi nhậu

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 14:00 PM (GMT+7)

Vừa đi nhậu về, bị vợ cằn nhằn do uống nhiều rượu, người chồng đã lấy dao đâm chết vợ trước mặt 3 con nhỏ.

Sáng 26-9, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Thanh Dũng (SN 1984, ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) về Công an tỉnh Long An thụ lý giải quyết theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 25-9, Dũng (còn gọi là Dũng vịt) đi nhậu trở về nhà trong trạng thái say rượu. Lúc Dũng mở cổng chạy xe vào bên trong sân, chị N. (33 tuổi, vợ Dũng) không hài lòng nên lên tiếng cự nự.

Nhà của vợ chồng Dũng, nơi xảy ra vụ án.

Đang có hơi men, Dũng đã lớn tiếng cự cãi với vợ, rồi đi ra phía sau nhà bếp lấy con dao, quay trở lại tìm vợ. Nhìn thấy cha định hành hung mẹ, 3 đứa con đang học bài la lên và căn ngăn nhưng bất thành. Dũng đã vung dao đâm 3 nhát trúng vùng ngực làm chị N. gục xuống bất tỉnh.

Do nhà cổng cao và cách xa đường lộ nên dù các con của Dũng kêu cứu, bên ngoài vẫn không ai nghe thấy. Phát hiện vợ chảy nhiều máu, Dũng hoảng hốt lấy xe máy chở đi Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cách nhà gần 800 m cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong.

Ngày sau đó, Dũng đã đến Công an huyện Bến Lức đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.