Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi: Bị cáo chối tội và lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 11:30 AM (GMT+7)

Sáng nay (10/9), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Trọng Trình (kẻ bị cáo buộc hiếp dâm dã man cháu bé ở Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại Hòa Chính, Chương Mỹ). Nạn nhân của vụ việc là cháu V.N.Q (9 tuổi, Chương Mỹ).

Tại toà hôm nay, trước khi vào phần thủ tục, Trình ngồi trước bục bị cáo nhưng liên tục cúi gằm mặt xuống. Thi thoảng bị cáo này ngẩng lên nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu. Ghi nhận của Dân Việt, Trình cũng đã quay sang hỏi thăm gia đình nạn nhân tại toà.

Trong phần thủ tục, Trình khai đã có 1 tiền án Cướp tài sản do toà án trong tỉnh Bình Dương tuyên phạt.

Phiên toà hôm nay được xử kín theo yêu cầu của bị hại.

Trình được dẫn giải đến toà sáng nay.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và đồng sự của Văn phòng luật sư Kết Nối. Bào chữa cho bị cáo Trình là luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng LS Phạm Hồng Hải) cùng 3 luật sư khác, 1 người vắng mặt tại phiên sơ thẩm hôm nay.

Theo thông tin từ luật sư Hùng, tại toà, bị cáo Trình khai không phạm tội, không thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cũng tại toà, Hội đồng xét xử rất bức xúc thái độ coi thường pháp luật, quanh co của bị cáo Trình.

Trước khi phiên toà diễn ra, Trình chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

Trong vụ án này có 1 nhân chứng hôm nay cũng xuất hiện tại toà, đó là chị Bùi Thị T (SN 1985, Chương Mỹ).

Trước phiên toà, chia sẻ với PV, chị T cho biết, sự việc xảy ra đến bây giờ chị vẫn chưa hết bàng hoàng, bức xúc về hành vi của bị cáo Trình.

Vào thời điểm ngày 24/2, khi đó chị T đang làm đồng thì thấy một người đàn ông đi xe máy chở theo 1 bé gái về khu vực vườn chuối Nếp Si (Bài Trượng, Hoàng Diệu, Chương Mỹ), sau này được xác định là bị cáo Trình và nạn nhân Q.

Khoảng 20 phút sau khi chị nhìn thấy 2 người trên, chị bất ngờ phát hiện cháu gái vừa đi bộ vừa khóc từ khu vực vườn chuối đi ra.

“Tôi chạy lên thì thấy ở cổ cháu có nhiều vết xước, bầm tím. Cháu bảo cháu bị đánh và bị bắt cóc, nhờ tôi đưa về nhà. Quả thực, lúc đó tôi không nghĩ là cháu bị xâm hại đâu” – chị T nói.

Theo nhân chứng T, nạn nhân Q nói nhờ chị đưa về không cháu chảy rất nhiều máu.

“Cháu rút tay từ trong quần ra thì thì máu ra ướt hết tay” – chị T thuật lại.

Mặc dù rất hoảng hốt trước sự việc, tuy nhiên chị T đã đưa nạn nhân về gặp bố mẹ em ngay sau đó.

Về diễn biến vụ việc, sáng 24/2, sau khi bán thịt heo ở chợ xong, đối tượng Trình điều khiển xe máy đi từ Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn để về nhà.

Trên đường đi, Trình gặp cháu Q đang đi một mình. Thấy đoạn đường vắng Trình tiếp cận và nói mình là bạn của cha bé gái, ngỏ ý muốn đèo về nhà. Do tin tưởng, cháu Q lên xe thì bị Trình chở tới một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu.

Theo luật sư của bị hại, đối tượng Trình có thái độ quanh co, chối tội tại phiên toà.

Tại đây, Trình sờ và bóp ngực Q, khi nạn nhân phản kháng, gã trai này bóp miệng và bóp cổ để Q không thể kêu la.

Tiếp đó, Trình bẻ tay nạn nhân khiến gãy 1/3 dưới xương quay phải để thực hiện hành vi đồi bại.

Hậu quả của hành vi bóp mồm cháu Q của Trình khiến cháu bị gãy răng hàm, chảy máu bên trong miệng.

Thấy cháu Q bị chảy nhiều máu, la hét và giãy đạp, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã bỏ mặc cháu tại vườn chuối rồi chạy xe về nhà mình.

Về phần nạn nhân, sau khi bị xâm hại, Q gắng sức đi bộ ra đường và nhờ người đưa về nhà. Gia đình Q đã trình báo sự việc tới nhà chức trách ngay sau đó.

Kết luận giám định xác định, cháu Q bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương tay quay phải, tổn thương ở nhiều vị trí vùng kín; tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Ngoài bị thương về cơ thể, hành vi của Trình đã khiến nạn nhân tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần.

Vụ án này thời điểm đó đã đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận bởi những kết luận điều tra của Công an huyện Chương Mỹ. Cụ thể, ban đầu Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can đối với Trình về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận, cho rằng hành vi của Trình đã cấu thành tội hiếp dâm. Việc cơ quan công an cho Trình tại ngoại có thể ảnh hưởng tới quá trình điều tra vụ án nếu Trình bỏ trốn.

Trước sự việc, Công an TP.Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án để điều tra, đổi tội danh từ tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Nguyễn Trọng Trình, đồng thời tạm giam ngay đối tượng này.