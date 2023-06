Đang xét xử 'Hotgirl' Tina Dương với 2 tội danh

Chiều 9-6, phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Ninh Thị Vân Anh (“hotgirl” Tina Dương) về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức diễn ra với phần xét hỏi.

Ninh Thị Vân Anh tại phiên tòa.

Trong buổi sáng, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận đã công bố xong phần cáo trạng. Trước đó, ngày 30-5, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử nhưng phải tạm hoãn do đại diện người bị hại vắng mặt.

Theo cáo trạng, tháng 12-2021, anh DQT (Phú Nhuận, TP.HCM) chủ sở hữu xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0, biển số 51H-242.74 cho Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (Tân Bình, TPHCM) thuê để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.

Ngày 24-1-2022, Ninh Thị Vân Anh (28 tuổi, cư trú tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thỏa thuận thuê chiếc xe ô tô trên với thời gian 3 tháng, giá 45 triệu đồng/tháng và yêu cầu giao xe tại TP Phan Thiết.

Sau khi ký vào hợp đồng thuê xe và trả số tiền 50 triệu đồng (45 triệu tiền thuê xe và 5 triệu chi phí) Công ty đã giao xe cùng với giấy đăng kiểm; bản phô tô giấy đăng ký xe ô tô cho Ninh Thị Vân Anh.

Chiếc ô tô Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ.

Vân Anh đã sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện đi lại và đến ngày 24-4-2022, hết thời hạn thuê xe nhưng Vân Anh không trả lại xe mà điều khiển ra tỉnh Ninh Bình.

Thời gian sinh sống tại tỉnh Ninh Bình, Vân Anh thỏa thuận mua 2 sim điện thoại số 0966.777.999 và 0977.176.666 với giá 500 triệu đồng. Do không có tiền trả nên Vân Anh đã thỏa thuận bán xe ô tô 51H-242-74 cho anh BĐH (Ninh Bình) với giá 500 triệu đồng.

Ngày 9-6-2022, sau khi ký hợp đồng đặt cọc mua xe, anh H đã chuyển 160 triệu đồng cho Vân Anh và nhận xe đem gởi nhà bạn ở tỉnh Ninh Bình. Sau khi giao xe ô tô cho anh H, Vân Anh về TP.HCM thuê 1 đối tượng không rõ nhân thân lai lịch làm giả giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng rồi mang ra Ninh Bình giao cho anh H.

Từ đó, anh H tin tưởng, nhiều lần chuyển thêm tiền cho Ninh Thị Vân Anh, tổng số tiền đã chuyển là 390 triệu đồng.

Do Vân Anh không trả xe, công ty cho thuê xe theo định vị của ô tô tìm đến Ninh Bình thì phát hiện Vân Anh đã bán xe cho anh H nên đã tố cáo đến Công an TP Phan Thiết.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết xác định giá trị của xe ô tô trên tại thời điểm tháng 6-2022 là hơn 774 triệu đồng.

Đại diện Công ty Gia Đình Việt yêu cầu bị can bồi thường số tiền 300 triệu đồng chi phí sữa chữa, thu hồi xe, bị can đã bồi thường xong và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; anh BĐH yêu cầu bị can hoàn trả số tiền 390 triệu đồng, đến nay bị can đã hoàn trả được số tiền 360 triệu đồng.

