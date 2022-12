Đăng quảng cáo bán dâm, tú ông online bị CSHS tóm gọn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ, Công an TP Bà Rịa tiến hành kiểm tra 3 nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và TP Bà Rịa, phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình làm việc ban đầu, các gái bán dâm khai nhận qua sự quen biết, giới thiệu của người quen đã kết bạn Zalo với một thanh niên có “nickname” Zalo tên “A Lừ”.

Đối tượng Kiều Đức Cường tại cơ quan Công an.

Sau đó, họ đã nhờ “A Lừ” đăng hình ảnh, thông tin, số điện thoại và clip khiêu dâm của bản thân lên trang web môi giới gái mại dâm để phục vụ cho việc bán dâm.

Hàng tháng, các gái bán dâm phải trả cho người này số tiền dao động từ 4-10 triệu đồng để đăng bài và duy trì trên trang.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã điều tra, xác định đối tượng có tài khoản Zalo nói trên là Kiều Đức Cường (SN 1990; trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã di lý đối tượng từ TP Hà Nội về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc, đối tượng Kiều Đức Cường khai nhận: Từ tháng 6/2021, Cường mua một tài khoản trên trang web môi giới mại dâm. Sau đó, Cường sử dụng tài khoản này để đăng tải hình ảnh, thông tin và số điện thoại của nhiều gái bán dâm trên trang web với mục đích giới thiệu bán dâm cho các gái bán dâm để thu tiền hàng tháng.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều điện thoại để liên hệ trong các phi vụ mua bán dâm.

Khách mua dâm khi vào trang web này xem thông tin sẽ lựa chọn các gái bán dâm được đăng thông tin giới thiệu để liên hệ, thực hiện hành vi mua - bán dâm. Hàng tháng, số tiền đối tượng kiếm được từ việc môi giới mại dâm là từ 20 đến 50 triệu đồng.

Ngoài Kiều Đức Cường, cơ quan Công an đã xác định hai đối tượng khác là Hà Tiên Song (trú tại tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Thị Huyền (trú tại tỉnh Hòa Minh) là các đối tượng giúp sức cho Cường trong việc điều hành và quản lý gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, xác minh mở rộng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dang-quang-cao-ban-dam-tu-ong-online-bi-cshs-tom-gon-i679521/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dang-quang-cao-ban-dam-tu-ong-online-bi-cshs-tom-gon-i679521/