Triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm ở "khu Macau" Đồng Hới

Ngày 28-11, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan, sau khi triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm, dưới hình thức núp bóng kinh doanh nhà nghỉ tại Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải.

Công an TP Đồng Hới lấy lời khai 2 đối tượng bán dâm

Theo Công an TP Đồng Hới, khoảng 21 giờ 40 ngày 20-11, tại nhà nghỉ N.R - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới - do Đinh Thị Ánh N. (SN 1965) làm chủ cơ sở, cảnh sát đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại phòng số 201 và 202. Thu giữ 2 bao cao su và 600.000 đồng.

Cũng vào thời điểm trên, tại nhà nghỉ H.P. đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - do Võ Thị K. (SN 1970) làm chủ cơ sở, Công an TP Đồng Hới đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại phòng 201 và 202. Thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng và 600.000 đồng.

Trước đó, ngày 17-11, Công an TP Đồng Hới và Công an phường Đồng Hải đã bắt quả tang tại nhà nghỉ Tân Lộc Phát, đường Nguyễn Bỉm Khiêm - do Võ Anh T. (SN 1972) làm chủ cơ sở, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại phòng 301 và 303. Thu giữ tang vật gồm 2 bao cao su đã qua sử dụng và 1,4 triệu đồng.

Quản lý của nhà nghỉ Tân Lộc Phát "ở khu Macau" bị triệu tập để lấy lời khai

Tổ dân phố Đồng Tâm hay còn gọi là "khu Macau", thời gian qua, Công an TP Đồng Hới đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động mại dâm trên địa bàn, tuy nhiên vì lợi nhuận nên nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ đã bất chấp để vi phạm pháp luật và sử dụng nhiều biện pháp để đối phó.

Để hoạt động các chủ nhà nghỉ là thuê người làm quản lý điều hành hoạt động của nhà nghỉ để nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan công an phát hiện, xử lý về hoạt động mại dâm hoặc thu dịch vụ nhà nghỉ giá cao khi gái bán dâm tự tìm, dẫn khách đến.

Công an TP Đồng Hới đã kiểm tra hành chính tại các cơ sở hoạt động lưu trú khác tại địa bàn Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải và nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/triet-pha-nhieu-tu-diem-mai-dam-o-khu-macau-dong-hoi-2022112813064466...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/triet-pha-nhieu-tu-diem-mai-dam-o-khu-macau-dong-hoi-2022112813064466.htm