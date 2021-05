Dân gọi điện báo, công an truy đuổi bắt gọn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 12:35 PM (GMT+7)

Công an vừa truy đuổi, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ tin báo của quần chúng nhân dân.

Sáng 7-5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an TP Phúc Yên vừa bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Theo công an, khoảng 8 giờ 45 ngày 6-5, quần chúng nhân dân phát hiện có 4 đối tượng người Trung Quốc chờ xe đón ở gầm cầu đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Nam Viêm, TP Phúc Yên nên đã điện báo lực lượng công an. Khi tổ công tác của Công an TP đến kiểm tra thì 4 đối tượng này bỏ chạy nên tổ công tác đã truy đuổi và bắt được giữ được 4 đối tượng trên tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Cả Đông, phường Nam Viêm, TP Phúc Yên.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng là Ma Rong Sheng (SN 1996), MA Yong Ji (SN 1996), Huang Zhi Xin (SN 1993) và Ma Yong Fang (SN 1993) khai đã đi taxi từ Lào Cai về đến Phúc Yên lúc 4 giờ sáng 6-5 mục đích sang để làm việc, chưa kịp đi đâu và chờ người đến đón thì bị bắt.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh ngày 8-9-1989, trú tại phường Nam Viên, TP Phúc Yên) đã thuê nhà cho một số trường hợp người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Long có dấu hiệu của tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Hiện Nguyễn Văn Long không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể quần chúng nhân dân biết và đề nghị nếu phát hiện hoặc nghi vấn có đối tượng Nguyễn Văn Long thì báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, SĐT: 0692.621.257 hoặc liên hệ với điều tra viên qua SĐT: 0973.525.147 để phối hợp giải quyết theo quy định.

