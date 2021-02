Bắt giữ "bộ sậu" chuyên đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 09:30 AM (GMT+7)

Tại hai tỉnh TT-Huế và Khánh Hòa, lực lượng công an cùng lúc phối hợp ra quân phá án, bắt giữ nhiều đối tượng ngụ tại Quảng Ninh, Khánh Hòa có hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phan Thị Chuân - một trong 3 đối tượng nằm trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 8/2, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng.

Theo Công an TT-Huế, sau một thời gian tiến hành điều tra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Ban chuyên án triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn TT-Huế và Khánh Hòa, tiến hành bắt quả tang các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tang vật vụ án.

Tại xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), lực lượng công an bắt quả tang Phan Thị Chuân (sinh năm 1974, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng xe ô tô vận chuyển đối tượng Li Zhi Kai (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng thời gian này, tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của lực lượng Công an tỉnh TT-Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của 2 đối tượng Hà Văn Quốc Trọng (sinh năm 1992, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (sinh năm 1994, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Một đối tượng nam người Việt Nam nằm trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 11/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng người Việt Nam đã sử phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi để đưa người Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, sau khi nhận người từ Trung Quốc, nhóm đối tượng người Việt Nam tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều chặng đường vận chuyển khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, trang bị giấy CMND giả, có đối tượng được người Việt Nam đi kèm.

Tất cả đều có xe ô tô đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhằm tìm cách đối phó, qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường.

Các đối tượng người Việt Nam đã sử phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi để đưa người Trung Quốc vào Việt Nam.

Với phương thức và thủ đoạn kể trên, nhóm người tại Quảng Ninh và Khánh Hòa đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Thượng tá Lê Quang Tuấn - Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh TT-Huế, đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép vừa bị bóc gỡ được các đối tượng thực hiện nhiều lần trong thời gian dài, xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố khác nhau từ phía Bắc vào Nam.

“Qua đây, chúng tôi kêu gọi mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, tố giác các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chung tay cùng chính quyền ngăn chặn hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”, Thượng tá Tuấn khuyến cáo.

Theo Công an tỉnh TT-Huế, sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, các lực lượng chức năng cùng phối hợp tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm PCR đối với các đối tượng phạm pháp người Việt Nam và Trung Quốc thuộc chuyên án này. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hai đối tượng Phan Thị Chuân và LiZhi Kai đã được chuyển cách ly tập trung theo quy định.

Đến ngày 8/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng kể trên.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-giu-bo-sau-chuyen-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phe...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-giu-bo-sau-chuyen-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-1791129.tpo