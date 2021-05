Trong một đêm, phát hiện 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 11:09 AM (GMT+7)

Chỉ trong đêm 6/5, rạng sáng 7/5, cơ quan công an đã liên tục phát hiện nhiều đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an TP.Tuyên Quang phát hiện.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại 3 địa phương thuộc tỉnh này.

Cụ thể, đêm 6/5, rạng sáng 7/5, qua tin báo, tố giác của người dân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong đó, Công an TP.Tuyên Quang phát hiện 6 đối tượng; Công an huyện Sơn Dương phát hiện 4 đối tượng, Công an huyện Na Hang phát hiện 4 đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhận đến từ tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, sau đó thuê xe taxi đến các tỉnh thành của Việt Nam để tìm kiếm việc làm.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an các huyện, thành phố đã tham mưu cơ quan chức năng đưa 14 người Trung Quốc đi cách ly tập trung đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/trong-mot-dem-phat-hien-14-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-o-tuyen-quang-5020217511103174.htm